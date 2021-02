Atletico MADRID - CHELSEA, pe Arena Naţională. Război între FRF şi LPF. "Cum au ajuns în România? Ne-a obligat cineva?"

Asta pentru că programul Ligii 1 a fost perturbat de acest meci, fiind interzisă disputarea altor partide pe Arena Naţională cu câteva zile înainte de confruntarea celor doi giganţi.

"Pe mine m-a supărat situația asta din altă perspectivă, că ne-a dat programul etapei peste cap. Nu mai puteam să mai jucăm pe Național Arena decât vineri, dar am găsit înțelegere să jucăm sâmbătă. N-am înțeles de ce se acordă prioritate unui club străîn, în loc să se acorde prioritate unui club din România. Ne-a dat peste cap tot programul și a trebuit să refacem niște meciuri.

Vine un club din Spania care n-a fost lăsat să joace în Spania. Un club emblemă din Spania. Și spaniolii au zis: 'Băi, nu jucați aici la noi'. Eu nu am înțeles cum au ajuns ei aici. Am încercat să găsesc răspunsul în presă și nu am reușit să aflu. Cum au ajuns în România? I-am chemat noi? Ne-a obligat cineva? Am făcut un serviciu cuiva? Nu înțeleg... Cine a discutat despre meciul ăsta? Cum s-a discutat? Nu mi-e clar. Eu văd că în loc să ne sprijinim pe noi, românii, primul nostru gând e să le fim aproape străinilor.

Asta e situația cu care ne confruntăm în România. Nu există nicio stabilitate. Din punctul meu de vedere, fiecare club trebuie să aibă casa lui, să nu mai stea să schimbe stadionul în mijlocul competiției", a declarat Justin Ștefan la Ora exactă în sport.