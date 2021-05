Cristiano Ronaldo, fotografiat dormind cu trofeul Cupa Italiei după ce Juventus a învins-o pe Atalanta

În minutul 31 al meciului, Juventus a reușit să deschidă scorul, prin golului marcat de Dejan Kulusevski. Atalanta a restabilit egalitatea până la pauză, Ruslan Malinovsky marcând în poarta apărată de veteranul Gianluigi Buffon, care va pleca de la Juventus la finalul sezonului. În minutul 73, Federico Chiesa a marcat pentru 2-1, aceste fiind și scorul final al partidei.

Cristiano Ronaldo s-a fotografiat, într-un mod inedit, cu trofeul câștigat de formația torineză.

Amintim faptul că Cristiano Ronaldo nu va reveni din această vară la clubul său formator, Sporting Lisabona, a declarat sâmbătă agentul fotbalistului, Jorge Mendes, scrie Reuters.



Cristiano este foarte mândru că Sporting Lisabona a câştigat campionatul în Portugalia, însă în acest moment planurile sale profesionale nu trec prin ţara sa natală, a spus Mendes.



Mama celebrului fotbalist portughez, Dolores Aveiro, declara în urmă cu câteva zile că încearcă să-l convingă pe fiul ei să revină în această vară la Sporting Lisabona, clubul la care s-a format.



Ronaldo este golgheterul actualului sezon din Serie A şi a ajuns la 100 de goluri în tricoul lui Juventus Torino după ce a punctat în victoria de miercuri de la Sassuolo (3-1), însă echipa sa are un sezon dificil şi ar putea rata calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.



În schimb, Sporting Lisabona a câştigat campionatul Portugaliei pentru prima oară din 2002, când era antrenată de Ladislau Boloni. În sezonul 2002-20023, Boloni i-a oferit lui Ronaldo, care avea doar 17 ani, debutul la prima echipă a lui Sporting.



Dolores Aveiro este mare fan al lui Sporting, iar când suporterii au sărbătorit câştigarea campionatului, a dezvăluit că va încerca să-l aducă înapoi pe atacantul lui Juve la formaţia din capitala Portugaliei.



"Voi vorbi cu el (Cristiano) să se întoarcă. În sezonul viitor va juca pe Alvalade", stadionul lui Sporting, a spus de la balconul său Dolores Aveiro, adresându-se fanilor care ieşiseră în stradă pentru a sărbători câştigarea titlului.



Ronaldo, în vârstă de 36 de ani, mai are un an de contract cu Juventus, dar presa a speculat că el se va despărţi în această vară de gruparea italiană, o posibilă destinaţie fiind Sporting, echipa de la care a plecat în 2003 la Manchester United.