VIDEO: Atacantul Ciro Immobile, la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de tramvai

Atacantul italian Ciro Immobile, legitimat la SS Lazio Roma, a fost lovit la spate și la coaste după ce mașina sa a fost implicată într-un accident cu un tramvai în capitala Italiei, transmite BBC. Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cum SUV-ul de lux al jucătorului de fotbal a fost aproape distrus de tramvai.

Bărbatul de 33 de ani tocmai ce înscrisese în Serie A, vineri, în victoria cu Spezia. Clubul italian a emis un comunicat oficial: „Jucătorul nostru rămâne sub atenția medicală a secției de medicină de urgență condusă de prof. Francesco Franceschi, la Policlinica Universitară Agostino Gemelli din Roma”.

Ciro Immobile remains stable despite injuries but the front of his car has been destroyed.pic.twitter.com/drHz7RugrW