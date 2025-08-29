Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul

O slujbă s-a transformat într-un coșmar la Minneapolis: doi copii au fost uciși și alți 18 oameni răniți, majoritatea minori, după ce un fost elev, obsedat de ideea de a ucide copii, a deschis focul într-o biserică catolică.

Un atac armat asupra unei biserici din Minneapolis, statul Minnesota, soldat cu două victime în rândul copiilor şi zeci de răniţi, a fost comis de o persoană pe care anchetatorii o consideră profund fixată pe ideea de a viza minori, au anunțat joi autoritățile, transmite AFP.

Incidentul, petrecut miercuri într-o biserică legată de o şcoală catolică din oraş, a provocat moartea a doi copii şi rănirea a 18 persoane, dintre care 15 sunt copii. La slujbă participau zeci de elevi, evenimentul având loc la doar două zile după începerea noului an şcolar.

"Dorea, mai mult decât orice, să ucidă copiişi era obsedat de asta"

Deşi încă se investighează motivele exacte ale atacului, procurorul statului Minnesota, Joe Thompson, a declarat presei că autorul „dorea, mai mult decât orice, să ucidă copii” şi era "obsedat" de asta. Potrivit anchetei, agresorul s-a sinucis la faţa locului.

Suspectul, identificat ca fiind Robin Westman, 23 de ani, care fusese elev al şcolii, lăsase în urmă documente voluminoase. Ancheta a scos la iveală "sute de pagini" în care, potrivit procurorului, autorul îşi exprima "ura faţă de toate grupurile (...), persoanele de culoare (...), mexicanii (...), creştinii (...), evreii". De asemenea, anchetatorii au găsit un mesaj în care se îndemna la uciderea preşedintelui Donald Trump, iar Thompson a afirmat că « "Atacatorul i-a idolatrizat pe unii dintre cei mai infami criminali din istoria ţării noastre" şi nu numai.

Biroul federal de investigaţii, FBI, a preluat cazului şi a deschis o anchetă privind "terorism domestic" şi "infracţiuni motivate de ură anticatolică", au precizat sursele oficiale.

Persoana şi-a schimbat prenumele din Robert în Robin; s-a născut bărbat, dar se identifica ca femeie

Documentele consultate de AFP scot la iveală şi detalii despre identitatea suspectului: poliţia spune că acesta fusese înregistrat "la naştere Robert Westman". Acte judiciare din 2019–2020 arată că persoana şi-a schimbat prenumele din Robert în Robin; s-a născut bărbat, dar se identifica ca femeie, conform relatărilor.

Contextul american al permisivităţii armelor a fost reamintit de oficiali: dreptul de a deţine arme este protejat de al doilea amendament al Constituţiei Statelor Unite. Organizaţia Gun Violence Archive raportează că, în acest an, pe teritoriul SUA au avut loc 287 de atacuri armate în masă - definiţia folosită de ONG incluzând incidente în care cel puţin patru persoane (în afara atacatorului) au fost ucise sau rănite.

Ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările atacului şi eventualele conexiuni ale autorului cu alte persoane sau grupuri, în timp ce comunitatea locală încearcă să gestioneze şocul şi pierderea suportate, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News