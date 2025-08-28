Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile

Centrul de detenție pentru migranți „Alcatrazul Aligatorilor” din Florida funcționează sub capacitate, iar un e-mail oficial arată că în câteva zile unitatea ar putea rămâne complet goală.

Centrul de detenție pentru imigranți din Everglades, Florida, cunoscut drept „Alcatrazul Aligatorilor”, se află sub capacitate redusă și, potrivit unui oficial de rang înalt, va fi gol în câteva zile, relatează EFE, citând The New York Times.

Kevin Guthrie, director executiv al Diviziei de Management al Urgențelor din Florida, a transmis într-un e-mail vinerea trecută că „probabil va rămâne fără oameni în câteva zile”, mesaj obținut de NYT. E-mailul a fost adresat rabinului Mario Rojzman, care ceruse permisiunea de a vizita deținuții.

Centrul va continua să funcționeze până la expirarea acestui termen

Mesajul a venit la o zi după ce judecătoarea federală Kathleen Williams, din Districtul Sudic al Floridei, a stabilit un termen de două luni pentru dezafectarea centrului, interzicând totodată primirea de noi migranți. Centrul va continua să funcționeze până la expirarea acestui termen.

Decizia judecătoarei a venit parțial în favoarea organizațiilor de mediu Friends of the Everglades și Center for Biological Diversity, precum și a tribului Miccosukee, care ceruseră închiderea imediată a centrului. Argumentul acestora este că facilitățile afectează Everglades, o zonă umedă naturală care adăpostește 36 de specii endemice pe cale de dispariție, inclusiv pantere, berze, aligatori și crocodili.

Ordinul judecătoresc interzice construirea de noi infrastructuri - corturi, clădiri, birouri - precum și pavarea, excavarea sau împrejmuirea zonei. Totodată, nicio persoană suplimentară nu poate fi adusă în centru dacă nu era deja reținută la momentul deciziei.

Biroul procurorului general al Floridei, James Uthmeier, a făcut recurs împotriva ordinului.

Deportările vor continua

Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a precizat că deportările vor continua din centrul deschis pe 3 iulie, într-o zonă a unui aeroport abandonat. Statul Florida a refuzat până acum să comunice oficial numărul de deținuți din unitate, astfel că e-mailul lui Guthrie oferă prima indicație că centrul nu funcționează la capacitate maximă.

Congresmanul democrat Maxwell Frost a declarat că, în vizita sa recentă, a găsit „mult mai puține persoane deținute” decât data trecută. Autoritățile au informat că 336 de imigranți erau reținuți în centrul care are 2.000 de paturi disponibile, semnificativ mai puțin decât aproape 1.000 raportați în vizita precedentă, conform Agerpres.

