Data actualizării: | Data publicării:

Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik

Centrul de detenție pentru migranți „Alcatrazul Aligatorilor” din Florida funcționează sub capacitate, iar un e-mail oficial arată că în câteva zile unitatea ar putea rămâne complet goală.

Centrul de detenție pentru imigranți din Everglades, Florida, cunoscut drept „Alcatrazul Aligatorilor”, se află sub capacitate redusă și, potrivit unui oficial de rang înalt, va fi gol în câteva zile, relatează EFE, citând The New York Times.

Kevin Guthrie, director executiv al Diviziei de Management al Urgențelor din Florida, a transmis într-un e-mail vinerea trecută că „probabil va rămâne fără oameni în câteva zile”, mesaj obținut de NYT. E-mailul a fost adresat rabinului Mario Rojzman, care ceruse permisiunea de a vizita deținuții.

Centrul va continua să funcționeze până la expirarea acestui termen

Mesajul a venit la o zi după ce judecătoarea federală Kathleen Williams, din Districtul Sudic al Floridei, a stabilit un termen de două luni pentru dezafectarea centrului, interzicând totodată primirea de noi migranți. Centrul va continua să funcționeze până la expirarea acestui termen.

Decizia judecătoarei a venit parțial în favoarea organizațiilor de mediu Friends of the Everglades și Center for Biological Diversity, precum și a tribului Miccosukee, care ceruseră închiderea imediată a centrului. Argumentul acestora este că facilitățile afectează Everglades, o zonă umedă naturală care adăpostește 36 de specii endemice pe cale de dispariție, inclusiv pantere, berze, aligatori și crocodili.

Ordinul judecătoresc interzice construirea de noi infrastructuri - corturi, clădiri, birouri - precum și pavarea, excavarea sau împrejmuirea zonei. Totodată, nicio persoană suplimentară nu poate fi adusă în centru dacă nu era deja reținută la momentul deciziei.

Biroul procurorului general al Floridei, James Uthmeier, a făcut recurs împotriva ordinului.

Deportările vor continua

Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a precizat că deportările vor continua din centrul deschis pe 3 iulie, într-o zonă a unui aeroport abandonat. Statul Florida a refuzat până acum să comunice oficial numărul de deținuți din unitate, astfel că e-mailul lui Guthrie oferă prima indicație că centrul nu funcționează la capacitate maximă.

Congresmanul democrat Maxwell Frost a declarat că, în vizita sa recentă, a găsit „mult mai puține persoane deținute” decât data trecută. Autoritățile au informat că 336 de imigranți erau reținuți în centrul care are 2.000 de paturi disponibile, semnificativ mai puțin decât aproape 1.000 raportați în vizita precedentă, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile
28 aug 2025, 13:08
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
28 aug 2025, 12:53
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
28 aug 2025, 12:07
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
28 aug 2025, 10:04
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
28 aug 2025, 09:58
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
28 aug 2025, 09:12
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
28 aug 2025, 08:58
Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE
28 aug 2025, 08:39
Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace
28 aug 2025, 02:13
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
26 aug 2025, 08:50
Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă
26 aug 2025, 08:38
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
26 aug 2025, 09:22
Korean Air achiziționează peste 100 de avioane Boeing - VIDEO
26 aug 2025, 08:22
Trump întărește securitatea în Washington. D.C. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“
25 aug 2025, 22:14
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
25 aug 2025, 18:22
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
25 aug 2025, 17:07
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
25 aug 2025, 16:56
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Președintele Lukașenco recunoaște că e dictator. Cum și-a motivat stilul de guvernare
acum 10 minute
Noi fraude cu locuri de muncă false create de AI – cum să nu cazi în capcană
acum 27 de minute
Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert
acum 43 de minute
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
acum 48 de minute
Bărbat arestat preventiv după ce a violat o fată de 11 ani
acum 2 ore 5 minute
Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile
acum 2 ore 20 minute
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
acum 2 ore 34 minute
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel