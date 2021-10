Un angajat al poştei americane a deschis focul marţi la locul său de muncă din Memphis, statul Tennessee, omorând două persoane înainte de a întoarce arma asupra lui, au indicat serviciile poştale şi autorităţile locale, notează AFP.



"Serviciul poştal anchetează un atac armat care a avut loc mai devreme" în oraşul Memphis, a informat poşta americană într-un comunicat.



"Trei angajaţi au murit. În prezent nu mai există nicio ameninţare", a precizat US Post.



Atacatorul este unul dintre cei trei angajaţi care au murit şi se pare că s-a sinucis, a afirmat la rândul său o purtătoare de cuvânt a FBI din Memphis, Lisa-Anne Culp, într-o conferinţă de presă, adăugând că a fost deschisă o anchetă.



"Serviciile poştale sunt devastate de această tragedie", a adăugat US Post într-un comunicat.



Atacurile armate în întreprinderi sunt un flagel recurent al societăţii americane. Din anii 1970 până în anii 1990, angajaţi sau foşti angajaţi au făcut peste 40 de morţi într-o serie de atacuri asupra serviciului poştal, astfel că americanii au inventat expresia "going postal" pentru a descrie crize de violenţă la locul de muncă, scrie Agerpres.

Pe 6 octombrie, atac armat la un liceu din Texas

Mai multe persoane au fost rănite după ce un atacator înarmat a deschis focul într-un liceu din Texas, informează poliţia şi media locale, relatează Agerpres, citând AFP.



"Suntem la locul unui atac armat la liceul Timberview", a anunţat poliţia locală din Arlington, pe Twitter.

Postul local afiliat NBC a relatat că atacul armat s-a soldat cu "mai multe" victime. Potrivit canalului de televiziune Fox, preluat de EFE, cel puţin trei persoane au fost rănite.



"Cel puţin două persoane au fost rănite" şi poliţia "îl caută activ pe suspect", a declarat la rândul său primarul oraşului, Jim Ross, pentru NBC.



"Se pare că mai mulţi profesori au fost răniţi şi am văzut cel puţin un elev transportat pe o targă'., a declarat Ontario Hewitt, părintele unui elev, pentru un post local afiliat CBS.



Elevii sunt izolaţi în interiorul şcolii. "Fiica mea este într-o sală de clasă" şi "fiul meu este puţin speriat", a adăugat Hewitt.

Părinții spun că sunt îngrijorați și așteaptă să-și vadă copii în siguranța.