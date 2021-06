Atac armat într-un supermarket din Florida. Au murit trei persoane, între care și un copil

CNN informează că un nou atac armat a avut loc, joi, într-un supermarket din Palm Beach, Florida. Atacatorul, un copil și o femeie au murit, potrivit poliției.

Polițiștii au intervenit la supermarketul cu pricina, unde au găsit trei persoane decedate în urma împușcăturilor, inclusiv atacatorul. De asemenea, un copil și o femeie au murit.

Poliția din Palm Beach a scris pe Twitter că 'cel care a tras se numără printre morți', adăugând că nu mai există niciun pericol.

Conducerea supermarketului a confirmat incidentul și a anunțat că va coopera cu poliția.

Detectives are investigating a shooting that took place INSIDE Publix in RPB. Upon arrival deputies located three individuals deceased from gunshot wounds, one adult male, one adult female and one child. The shooter is one of the deceased. This was NOT an active shooter situation pic.twitter.com/G9KgTr3Mmp