Atac armat într-un magazin alimentar din SUA. Suspectul este de negăsit. FOTO

Din primele informații, atacul a avut loc marți dimineața, într-un magazin alimentar din West Hempstead, în biroul managerului, potrivit CNN. Un individ a împușcat mortal o persoană și a rănit alte două. În acel moment în magazin se aflau câteva sute de oameni, iar martorii au povestit că suspectul avea o armă de dimensiuni mici asupra lui. Atacatorul a fugit de la fața locului și este de negăsit. Anchetatorii cred că ar fi vorba de un angajat sau fost angajat al magazinului.

Gabriel DeWitt Wilson este o „persoană de interes” despre care „credem că este cel care a tras”, a declarat comisarul de poliție Patrick Ryder. Suspectul ar avea în jur de 30 de ani și ar fi fugit din magazin având pistolul la el.

The Person of Interest involved is Gabriel DeWitt Wilson, age 30. He is approx. 6'2" & wearing a black baseball hat and a black sweatshirt, & was last seen heading westbound on Hempstead Turnpike. Please call 911 immediately if you have any information. #NassauCountyPD (2/2) pic.twitter.com/qBcVNSjuF5