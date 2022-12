Astronomii au detectat cea mai mare galaxie văzută vreodată. Structura se află la 3 miliarde de ani lumină de Pământ / foto

Ascunsă la aproximativ 3 miliarde de ani lumină distanță, Alcyoneus este o radiogalaxie gigantică care atinge 5 megaparsecs în spațiu. Are o lungime de 16,3 milioane de ani lumină și constituie cea mai mare structură cunoscută de origine galactică.

Descoperirea evidențiază slaba noastră înțelegere a acestor coloși și ceea ce determină creșterea lor incredibilă. Aceasta ar putea oferi o cale către o mai bună înțelegere, nu doar a radiogalaxiilor gigantice, ci și a mediului intergalactic care plutește în golurile spațiului.

Radiogalaxiile gigantice sunt încă un mister într-un Univers plin de mistere. Ele constau dintr-o galaxie gazdă (adică un grup de stele care orbitează în jurul unui nucleu galactic care conține o gaură neagră supermasivă), precum și jeturi și lobi colosali care erup din centrul galactic.

