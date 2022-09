Astăzi fii amabil la locul de muncă. Șeful tău poate fi atent la asta

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Ziua de astăzi, cu unele dintre sărbătorile ei, ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua bunelor maniere la locul de muncă

În prima vineri din septembrie este şi Ziua bunelor maniere la locul de muncă, relatează Agerpres. Mulţi dintre noi petrecem mai mult timp la serviciu decât acasă, aşa că este foarte important să avem relaţii satisfăcătoare atât cu colegii, cât şi cu clienţii. Ziuabunelor maniere la locul de muncă (#BringYourMannersToWorkDay) a fost creată de The Protocol School of Washington pentru a reaminti oamenilor importanţa de a trata oamenii cu politeţe şi respect la locul de muncă. Aceasta nu înseamnă însă că ar trebui să fim politicoşi la locul de muncă doar pentru o zi!

Ziua mondială a nucilor de cocos





Un fruct popular consumat în întreaga lume, nuca de cocos este sănătoasă şi gustoasă şi creşte în regiunile tropicale. Ziua mondială a nucilor de cocos celebrează tot ceea ce are legătură cu acest fruct delicios şi nutritiv.



Ziua mondială a nucilor de cocos (#WorldCoconutDay) este sărbătorită în fiecare an la 2 septembrie, începând din 2009, pentru a marca înfiinţarea Comunităţii Asia-Pacific pentru nucile de cocos (APCC). Aflată sub autoritatea Comisiei Economice şi Sociale a Naţiunilor Unite pentru Asia-Pacific (UN-ESCAP), APCC a fost înfiinţată, în 1969, la Jakarta, în Indonezia, pentru a sprijini şi promova ţările tropicale cu un nivel ridicat de creştere, producţie, vânzare şi export de nuci de cocos. De asemenea, APCC promovează numeroasele beneficii pe care le are pentru sănătate nuca de cocos, unul dintre cele mai versatile fructe.



Nuca de cocos este comestibilă, iar uleiul său poate fi aplicat şi pe piele. Acesta conţine diverse elemente antifungice, antivirale, antioxidante şi antibacteriene. Consumarea nucii de cocos ajută la digestie, reduce obezitatea şi scade temperatura corpului în timpul verii.



Nucile de cocos sunt un aliment în care oamenii îşi găsesc hrana de cel puţin 2.000 de ani, însă ele nu au ajuns în Europa decât în jurul secolului al XVI-lea, ajungând aici din Asia pe Drumul Mătăsii. Este posibil ca Marco Polo să fi fost unul dintre numeroşii călători şi exploratori care ar fi adus cu sine nuci de cocos.



Ziua ajustării calendarului





Tot la 2 septembrie în Marea Britanie este sărbătorită Ziua ajustării calendarului (#CalendarAdjustmentDay). Aceasta marchează înlocuirea în 1752 în Marea Britanie şi în coloniile sale a calendarului iulian, considerat destul de imprecis, cu calendarul gregorian, diferenţa de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că următoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. Modificarea s-a făcut printr-o lege adoptată de parlament, "Calendar Act of 1751" referitor la reglementarea începutului de an şi pentru corectarea calendarului pe care îl folosim acum.



Calendarul gregorian este un sistem de datare solară utilizat în prezent în general. A fost proclamat în 1582 de Papa Grigore al XIII-lea ca o reformă a calendarului iulian, deoarece una dintre cele mai importante date ale creştinismului era în urmă cu privire la anotimpuri. Paştele, care se bazează pe data echinocţiului de primăvară, era sărbătorit prea devreme în luna martie. Cauza acestei confuzii calendaristice a fost calendarul iulian vechi atunci de peste 1.600 de ani, stabilit de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr.

Papa Grigore al XIII-lea a fost ajutat de astronomi în dezvoltarea unui calendar care să fie mai precis decât calendarul iulian. El a emis apoi o bula papală, "Inter Gravissimus" la 24 februarie 1582, care a stabilit calendarul gregorian drept calendarul nou şi oficial al lumii catolice. Întrucât calendarul iulian rămăsese cu zece zile în urmă de-a lungul secolelor, Papa Grigore al XIII-lea a desemnat ca 4 octombrie 1582 să fie urmată oficial de 15 octombrie 1582. Doar câteva ţări au fost pregătite sau dispuse să treacă la noul calendar în acelaşi an - Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania şi Franţa. Adoptarea noului calendar a continuat de-a lungul secolelor, ajungând până la jumătatea secolului trecut (de ex. China - în 1949). Schimbarea nu a fost întotdeauna uşoară, totuşi. Se spune că în unele locuri, oamenii s-au revoltat din cauza pierderii unor zile din viaţa lor.

