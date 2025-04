ARO Muscelul Câmpulung scapă de zona roşie din Liga III

"Lipsită de aportul mai multor titulari, printre care căpitanul Claudiu Pleșa și Mateo Căprescu, ARO Câmpulung a început perfect partida de la Dăești, iar în minutul 3, la chiar prima fază de atac periculoasă, a deschis scorul! A fost un corner de pe partea dreaptă executat perfect de Gabriel Jenaru la colțul scurt, unde s-au înălțat Nițu și JARCĂ, ultimul dintre ei trimițând balonul în plasă pentru 1-0! La scurt timp același Jarcă a fost aproape să dubleze avantajul echipei sale, dar nu a trimis hotărât spre poartă centrarea perfectă venită pe jos, din stânga, de la Robert Dumitrescu! A fost o primă repriză controlată autoritar de musceleni care și-au creat și alte ocazii, însă scorul pauzei a fost cel stabilit în minutul 3!

În partea a doua, jocul s-a mai echilibrat puțin. Gazdele au stat mai mult în jumătatea noastră de teren, fără a-și crea vreo ocazie mare la poarta lui Păun, cel care a intervenit sigur la fiecare minge! ARO, în schimb, ar fi putut închide tabela pe final de joc când ”argintul viu” al partidei, Gabriel Jenaru, a șutat plasat la colțul lung, dar portarul advers a fost la post și a trimis în corner mingea pe care ”scria” 2-0”! Pe parcursul jocului, fiecare echipă a cerut cât o lovitură de la 11metri! ARO, în prima repriză, pentru un presupus fault asupra lui Jenaru, iar Viitorul, la chiar ultima fază de joc, pentru un presupus henț la Șerban, însă de fiecare dată centralul a lăsat jocul ”să curgă”! Tot pe final de meci, Luis Bunel a fost eliminat de pe teren, primind într-un interval scurt de timp două cartonașe galbene. Fluierul final al centralului Teodor Oancea a consfințit, astfel, victoria la limită, dar extrem de importantă a echipei noastre, care ”leagă” două victorii și urcă încă un loc în clasament, până pe 7, depărtând-se, acum, la 4 puncte de poziția retrogradabilă!", transmit cei de la ARO pe site-ul oficial.

”Mă bucur că am reușit să câștigăm astăzi. A fost un meci de luptă, un teren puțin mai greu și pentru echipa gazdă, și pentru noi, am reușit să marcăm dintr-o fază fixă dar a fost, așa cum spuneam, un joc de luptă și vreau să-i felicit pe jucătorii mei că am reușit să legăm a doua victorie și ușor-ușor să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus la momentul în care am preluat eu echipa.

Victoriile sunt importante dacă aduc victorii! Săptămâna viitoare o să stăm, dar cel mai important lucru pe care pot să vi-l spun este că de fiecare dată când plec de acasă, orice problemă sau grijă aș avea, când ajung și mă întâlnesc cu băieții la stadion să știți că sunt fericit, iar fericirea se vede și pe chipul lor în momentul când câștigă și pe chipul meu, iar pentru asta le mulțumesc!”, a declarat antrenorul echipei, Alin Popescu.

