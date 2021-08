Armand vs. Tudorache, renumărare voturi Sector 1. Procurorul Iașinovschi, declarația zilei

Mai întâi, Sorin Iașinovschi, procurorul din ancheta privind alegerile de la Sectorul 1, a fost întrebat despre starea sa de sănătate, după ce a ajuns la spital. Amintim că DCNews a scris, în exclusivitate, despre acest subiect.

Întrebat, miercuri după-amiază, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Decisiv”, dacă problema medicală l-ar putea împiedica să ducă la bun sfârșit ancheta, procurorul a spus că nu. „Exclus! A fost, într-adevăr, această problemă, îmi pare rău că s-a făcut vâlvă.” Acesta a mai spus că nu este o problemă gravă de sănătate.

Întrebat, ulterior, dacă are noi informații cu privire la renumărarea voturilor de la Sectorul 1, procurorul a spus: „Nu. Nu am. (...) Ei își fac treaba, au lucrat foarte bine, nu am ce să le reproșez. Faptul că a durat mai mult decât mă gândeam la început are legătură cu volumul foarte mare de lucru. E o muncă imensă!”

Armand vs. Tudorache, renumărare voturi la Sectorul 1. Ce spune Cristian Diaconescu (PMP)

Amintim că președintele PMP, Cristian Diaconescu, a fost întrebat, recent, la DCNewsTV, despre poziția și susținerea partidului în ceea ce o privește pe Clotilde Armand, în contextul în care se va dovedi că a fost fraudă în cazul alegerilor locale de la Sectorul 1.

„În condițiile în care se va stabili de o manieră judiciară clară că a fost vorba despre o fraudare, noi vom fi exact de partea celor care vor cere sancționarea fraudei”, a spus președintele PMP, Cristian Diaconescu, marți, la DCNewsTV.

Întrebat, ulterior, dacă acest lucru înseamnă că va retrage sprijinul pentru Clotilde Armand, Cristian Diaconescu a oferit următorul răspuns: „Repet. În condițiile în care discutăm frauda, este o infracțiune. Frauda electorală este o chestiune foarte serioasă.”, a subliniat președintele PMP (citește continuarea AICI).