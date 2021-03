Arbitru bulgar, bătut și gonit până în parcare de jucători. Ce i-a înfuriat pe fotbaliști. VIDEO

Un arbitru din Bulgaria a fost fugărit de jucători pe teren, după ce a acordat un cartonaș galben unuia dintre ei. Incidentul s-a petrecut în liga a patra bulgară.

Arbitrul a fost lovit de jucători și fugărit până în parcarea stadionului, după ce, în minutul 21 al partidei, l-a avertizat pe unul dintre jucătorii oaspeților, relatează The Sun. Decizia i-a înfuriat îngrozitor pe jucători, care s-au năpustit asupra centralului. Unul dintre fotbaliști îl lovește la un moment dat peste cap. Bărbatul a fost nevoit să iasă de pe stadion pentru a scăpa.

