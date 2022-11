Arabii de la Al-Nassr i-au propus un contract pe trei ani lui Cristiano Ronaldo. Salariu triplu față de cel oferit de United (surse)

Clubul de fotbal Al-Nassr din Arabia Saudită i-a propus un contract pe trei ani atacantului portughez Cristiano Ronaldo, în valoare totală de 225 milioane de dolari, anunţă cotidianul AS.

Conform publicaţiei sportive spaniole, Al-Nassr este dispus să-i achite un salariu anual de 75 de milioane de euro starului lusitan, în vârstă de 37 de ani, liber după ce şi-a reziliat recent contractul cu Manchester United.



Clubul saudit a mai încercat să-l recruteze pe Cristiano Ronaldo şi în vara acestui an, dar negocierile nu s-au concretizat la momentul respectiv.



Oferta iniţială făcută de Al-Nasrr era însă mai bună, arabii fiind dispuşi atunci să-i plătească portughezului 250 de milioane de euro pentru două sezoane, plus 30 de milioane pentru transferul său de la Manchester United şi 20 de milioane pentru agenţii care intermediau tranzacţia, în total 300 de milioane de euro, adaugă AS.



Scăderea valorii de piaţă a lui Cristiano Ronaldo a redus şi oferta celor de la Al-Nassr, însă dacă va accepta să meargă în Arabia Saudită portughezul ar încasa un salariu aproape triplu faţă de cel primit până acum la Manchester United, notează Agerpres.

Messi pleacă de la PSG și ar fi aproape de un acord cu Inter Miami, club la care David Beckham este coproprietar (surse)

Marele fotbalist argentinian Lionel Messi este aproape de a ajunge la un acord cu clubul american Inter Miami pentru finalul sezonului european 2022-23, relatează cotidianul The Times, citat de DPA.

Contractul argentinianului cu Paris Saint-Germain va expira la finalul actualului sezon competiţional şi a fost vehiculată o revenire la FC Barcelona, de unde a plecat în 2021, dar The Times scrie că Messi va pleca în Major League Soccer (MLS).



Clubul Inter Miami se arată încrezător că Messi va semna după încheierea Cupei Mondiale din Qatar, unde căpitanul echipei Argentinei a marcat în ambele meciuri ale selecţionatei Albiceleste.



Mutarea la Inter Miami, club la care David Beckham este coproprietar, va face din Messi cel mai bine plătit jucător din istoria MLS, echipa din Florida având în vedere şi alte transferuri de marcă.



Uruguayanul Luis Suarez şi spaniolul Cesc Fabregas, foşti colegi cu Messi la Barcelona, sunt câteva dintre numele menţionate, Suarez încheind o perioadă scurtă petrecută la Nacional Montevideo, în timp ce Fabregas joacă la echipa italiană de ligă secundă Como.



Posibila venire a lui Messi în MLS s-ar produce la mijlocul sezonului, care începe în februarie, oferind un impuls fotbalului nord-american în perspectiva Cupei Mondiale din 2026, care va fi găzduită împreună de SUA, Canada şi Mexic.

Portugalia - Ghana. Cristiano Ronaldo a doborât un record fabulos la Cupa Mondială

Portugalia - Ghana a fost meciul de debut al lui Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2022, partidă care s-a disputat în Grupa H, joi seară.

Selecţionata Portugaliei a învins echipa Ghanei cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, pe Stadium 974 din Doha, în Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Seleccao a debutat cu o victorie, iar Cristiano Ronaldo a scris istorie într-un meci în care impresia a fost salvată de ultima jumătate de de oră. Cristiano Ronaldo (65 - penalty), Joao Felix (78) şi Rafael Leao (80) au înscris pentru portughezi, în timp ce golurile africanilor au fost reuşite de Andre Ayew (73) şi Osman Bukari (89).

Prima repriză nu a fost deloc spectaculoasă, portughezii dominând jocul steril, în faţa unei echipe care s-a apărat supranumeric, grupat, fără a oferi spaţii. Ronaldo a scăpat cu portarul şi s-a ciocnit cu Ati Zigi, nereuşind să controleze mingea (10). Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur a avut o lovitură de cap imprecisă (13) şi un gol anulat (31), pentru fault în atac. Otavio a şutat din marginea careului (36), dar Ati Zigi a reţinut, acelaşi Otavio expediind un şut-centrare peste poartă (45). Ghana n-a avut nicio acţiune notabilă în ofensivă în prima repriză, încheind fără şut la poartă.

În partea secundă, Kudus a punctat la statistică (55), cu un şut de la 25 de metri, pe lângă ţintă. În minutul 62 a avut loc o fază care a schimbat soarta meciului: Ronaldo a căzut uşor în careu la un duel cu Salisu şi arbitrul american a acordat penalty. În ciuda protestelor jucătorilor africani, arbitrul nu a urmărit reluările video şi nici nu a părut că s-a consultat cu arbitrii din camera VAR.

Cristiano Ronaldo a transformat penalty-ul (65) şi a devenit primul jucător care marchează la cinci Cupe Mondiale diferite.

Selecţionata Black Stars s-a aruncat în atac, iar Kudus (72) a tras de la 24 de metri, dar Diogo Costa a prins balonul în doi timpi. Un minut mai târziu, acelaşi Kudus a centrat de pe stânga, iar Andre Ayew a profitat de erorile lui Dias şi Danilo (73), restabilind egalitatea. Africanii încă să bucurau pentru golul egalării când Portugalia a marcat de două ori în decurs de trei minute: Joao Felix, lansat pe dreapta de Bruno Fernandes, l-a învins pe Ati Zigi (78), iar apoi Rafael Leao, bine găsit de Bruno Fernandes, a marcat la colţul lung (80).

Leao a marcat la doar trei minute de la intrarea sa pe gazon. Echipa antrenată de Otto Addo nu s-a resemnat şi a reuşit să reducă diferenţa în min. 89, când Abdul Rahman Baba a trecut uşor de Cancelo şi a centrat pentru Osman Bukari, care a înscris: 3-2. Lusitanii au rezistat în cele zece minute adiţionale, însă la ultima fază portarul Diogo Costa a fost aproape să comită o gafă monumentală (90+10): după ce a reţinut o centrare înaltă, portarul lui FC Porto a pus minge pe gazon să o degajeze, fără a observa că în spatele său să afla un adversar;

Inaki Williams a recuperat mingea, însă a alunecat şi a fost deposedat in extremis. Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată, la CM 2014, când Portugalia a învins cu 2-1 în grupă, prin autogolul lui John Boye şi reuşita lui Cristiano Ronaldo. În celălalt meci al grupei, Uruguayul şi Coreea de Sud au terminat la egalitate, 0-0.

