Aproximativ 3.000 de britanici luptă împotriva Rusiei pe frontul din Ucraina

Aproximativ 3.000 de voluntari britanici luptă în prezent de partea ucraineană în războiul împotriva Rusiei, a declarat un comandant georgian pentru Sky News. Se crede că în prezent există 20.000 de soldați străini în Ucraina.

Mamuka Mamuashvili este responsabil de Legiunea Georgiană, o altă unitate militară aflată sub comanda ucraineană, formată în mare parte din străini. Mamuashvili a fondat-o când au început ostilitățile din estul Ucrainei, în 2014. El a spus că aproximativ 70% până la 80% dintre luptătorii voluntari străini trec inițial prin unitatea georgiană.

Cu toate acestea, doar unul din 10 rămâne în batalionul său, deoarece caută o experiență de luptă mai mare. Restul se mută în Legiunea Internațională. Georgienii formează cea mai mare proporție de luptători străini din Ucraina, recruții britanici formând al doilea contingent ca mărime.

Nu se cunoaște cu exactitate cifra luptătorilor străini

Comandantul georgian crede că există aproximativ 3.000 de voluntari britanici care luptă în prezent de partea ucraineană, dar guvernul Regatului Unit nu urmărește oficial numărul de britanici care merg în Ucraina.

Ucrainenii cunosc adevărata cifră, dar nu este clar dacă este verificată cetățenia celor care se alătură țării în război. Oficialii ucraineni au oferit publicității puține informații despre luptătorii străini care au călătorit acolo pentru a lupta. Recruții din Statele Unite formează al treilea grup ca mărime din Legiunea Internațională.

Site-ul legiunii descrie modul în care recruții cu experiență de luptă se pot înscrie.

Odată cu moartea britanicului în vârstă de 24 de ani, Jordan Gately, care a fost împușcat și ucis în orașul Severodonețk, atenția s-a concentrat acum asupra riscurilor asociate cu luptele din Ucraina. Săptămâna trecută, doi foşti militari britanici au fost condamnaţi la moarte când au fost capturaţi de ruşi la Mariupol.

Aurescu: Rusia trebuie trasă la răspundere

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a intrat în dialog cu jurnalistul Cosmin Prelipceanu, alături de care a explicat de ce este nevoie să cerem ca Rusia să fie declarată cea mai mare ameninţare, la ora actuală. "Federaţia Rusă, care răspunde ca stat pentru crimele de război, crimele împotriva umanităţii care au fost comise în Ucraina în acele zone care au fost sub ocupaţie momentană, temporară rusă, cum a fost la Bucea, la Irpin şi aşa mai departe, inclusiv localităţi pe care le-am vizitat împreună cu premierul României când am fost în aprilie în Ucraina, trebuie să asigure răspunderea şi a persoanelor care au comis aceste fapte, pentru că până la urmă o dată e răspunderea statului care vine în joc şi aici este clar, lucrurile sunt cât se poate de certe, pe urmă are loc o investigaţie pe care Curtea Penală Internaţională a declanşat-o şi pe care şi noi o sprijinim. Vă aduceţi aminte că am sesizat împreună cu multe alte state, aproape 40 de state, Curtea Penală Internaţională pentru crime de război, crime împotriva umanităţii - această anchetă fiind în curs şi adunând probe care să fundamenteze răspunderea penală individuală pentru aceste crime internaţionale din partea celor care le-au comis" a declarat Aurescu. Citește mai multe AICI.

Kremlinul, nou termen pentru ofensiva din estul Ucrainei

Intensitatea luptelor din Ucraina va scădea în cel mult două săptămâni, susțin unii experți militari. Vladimir Putin ar avea noi date limită pentru ocuparea regiunii Lugansk. Expertul militar Oleg Zhdanov susține că, după 22 iunie, ocupanții ruși vor trece probabil la un război de poziție.

"În principiu, astăzi, activitatea ostilităților este în scădere. Ei încearcă să reia ofensiva în anumite direcții în jurul Severodonețk, dar aceasta nu mai este o ofensivă atât de puternică precum era la începutul săptămânii trecute, când am considerat că situația era aproape critică pentru noi. Și mediul de amenințare era foarte mare", a explicat Jdanov. Vezi continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News