Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august

Un tânăr de 26 de ani, turc, a fost reținut în urmă cu o zi, după ce a tras șase focuri de armă spre clubul Freddo, din Centrul Vechi al Capitalei. Încă de la început polițiștii nu au exclus varianta ca acesta să fie cel implicat într-un atac similar în urmă cu câteva zile.

Acum totul e sigur, se pare că cetățeanul turc, astăzi arestat preventiv, a mai tras focuri de armă spre doi agenți de pază de la aceeași terasă, în urmă cu o săptămână. De altfel, chiar agenții de pază l-ar fi prins în dimineața zilei de miercuri, ar fi găsit pistolul și l-ar fi predat poliției.

”În data de 13.08.2025, în jurul orei 4:30, inculpatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deţinut fără drept, s-a deplasat în zona unui local din Centrul Vechi al municipiului Bucureşti. Din acea locaţie, autorul a urmărit doi agenţi de pază ai localului şi, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a executat un foc de armă în direcţia acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coş de gunoi din apropiere. Ulterior, în data de 20.08.2025, în jurul orei 2:00, inculpatul, având asupra sa un alt pistol letal, deţinut fără drept, a revenit la acelaşi local şi a executat şase focuri de armă către tavan şi în direcţia persoanelor aflate pe terasa localului, fără a produce vătămări. Autorul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coş de gunoi”, spune Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un comunicat de presă.

Cetăţeanul turc a premeditat faptele, dat fiind faptul că el şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri. El a fost dus joi la Tribunalul Bucureşti, unde un judecător a dispus ca el să fie arestat preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

