Anunț pentru toți avocații din România: Protecția profesiei de avocat, consolidată prin Convenția Consiliului Europei

Convenția privind protecția profesiei de avocat, la care România a devenit parte semnatară, consacră independența și protecția avocaților, subliniind rolul esențial al acestora în garantarea accesului la justiție și protecția drepturilor omului.

Primul document internațional care protejează avocații

Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat este primul instrument internațional care garantează explicit:

independența avocaților față de orice interferență externă;

protecția acestora împotriva amenințărilor, intimidării, hărțuirii și represaliilor;

accesul liber și nediscriminatoriu la profesie;

confidențialitatea relației avocat-client și libertatea de exprimare în limitele legale;

promovarea unui sistem de justiție echitabil, în care avocatul are un rol indispensabil.

Prin semnarea acestei convenții, România se aliniază celor mai înalte standarde europene privind drepturile profesionale ale avocaților și independența justiției.

Semnificația pentru România și profesia de avocat

Semnarea Convenției de către România are o dublă valoare strategică: reafirmă angajamentul ferm al statului român față de valorile Consiliului Europei, inclusiv drepturile omului și statul de drept, și transmite un semnal clar de încredere către avocați și societate.

Instrumentul consolidează protecția profesiei, garantând exercitarea independentă a dreptului de practică fără discriminări, obstacole sau ingerințe necorespunzătoare, precum și protecția împotriva atacurilor sau intimidării.

Rolul avocaților în susținerea statului de drept

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că avocații și asociațiile profesionale joacă un rol esențial în susținerea statului de drept, asigurarea accesului la justiție și protecția drepturilor fundamentale. Semnarea convenției reprezintă astfel o declarație de principiu și un angajament al României față de apărarea independenței profesiei de avocat.

După ratificarea oficială, convenția va consolida cadrul național referitor la dreptul de practică, drepturile profesionale, libertatea de exprimare, disciplina profesională și măsurile de protecție specifice avocaților, asigurându-le acestora un mediu legal sigur și independent pentru exercitarea profesiei.