Părintele Stareț Efrem Vatopedinul are Covid-19. Vasile Ioana: ”NU vă speriați!”

Părintele Arhimandrit Efrem, Starețul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, are o formă ușoară spre medie de Covid-19. Părintele Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a spus că nu se pune problema ca Gheronda Efrem, Starețul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte, să fie în pericol de moarte.

”În legătură cu starea de sănătate a părintelui Stareț Efrem Vatopedinul, circulă pe Internet tot felul de știri mai mult sau mai puțin adevărate. Eu sunt într-o legătură permanentă cu părinții mănăstirii Vatoped și vreau să știți că Gheronda are o viroză, dar are o formă ușoară spre medie. Nu este ceva foarte grav. Vă îndemn să ne rugăm pentru Gheronda, dar este bine să nu ne terifiem că ”vai, Gheronda este în pericol de moarte!” Maica Domnului îl ocrotește pe Gheronda. Așadar, nu vă speriați. Gheronda este bine, are o formă ușoară de Covid-19, dar va trece și peste asta!”, a spus părintele Vasile Ioana.

Cine este părintele Efrem Vatopedinul

Părintele Efrem Vatopedinul provine dintr-o familie cipriotă săracă, dar evlavioasă. S-a născut în 1956 în localitatea Peristeronopighí din Cipru. A rămas orfan de copil, atunci când tatăl său a fost omorât de turci, în faţa întregii familii, în timpul invaziei din 1974. După încheierea studiilor liceale, în 1974 a intrat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena. A absolvit în 1978 şi s-a întors în Cipru unde, în 1979 a fost numit profesor la Şcoala Bisericească „Apostolul Varnava” din Nicosia. În 1981 a hotărât să devină monah la Sfântul Munte, intrând în obştea lui Gheronda Iosif. A fost hirotonit diacon în 1983 şi preoțit în 1984. După ce a fost ales egumen la Vatoped, Părintele Efrem a preluat administrarea mănăstirii şi îndrumarea duhovnicească a monahilor acesteia.

În timp foarte scurt, Gheronda Efrem a reuşit să reaşeze din punct de vedere liturgic și tipiconal mănăstirea, să o restaureze în cea mai mare parte, să îi conserve vechile odoare şi să se îngrijească de întreaga ei zestre materială. Mănăstirea, care astăzi numără peste 110 monahi, a ajuns să fie cel mai mare așezământ de călugări din Grecia.