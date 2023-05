Antrenorul român care spune că îşi arde licenţa PRO dacă FCSB ia titlul

”Dacă ia FCSB titlul cu Gigi Becali, eu îmi ard licența PRO. Mă duc în centru la Universitate, am făcut Licența Pro degeaba și o ard decât să o dau la altul sau să o închiriez. E urât să o arzi, mă duc și o predau la Școala de Antrenori că nu mai am ce să fac cu ea, nu mai am nevoie.

Să vedem că e un act oficial din partea Federației, să nu mă… O să vorbesc cu prietenul meu Mihai Stoichiță, care este directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și o să-l întreb pentru ce mai avem licențe, pentru ce mai fac licențe de antrenor dacă a câștigat campionatul românesc o echipă care are antrenor în sufragerie.

Așa, stai acasă, ai și două-trei monitoare, dai telefon și faci prin telefon și echipa, și tot. Facem live când îmi ard cardul de licență”, a declarat Valeriu Răchită, citat de Fanatik.

FCSB, scoasă la vânzare pentru 40 de milioane?

”Băi, tată, eu am cerut 40 de milioane, că dacă ies campion, să n-o mai dau, dar dacă dă și 40, iau Voluntariul și ies campion din primul an, ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbal.

Hai, că încep să mă laud. Glumesc cu voi mai mult”, a fot răspunsul dat de Gigi Becali la întrebarea ”Mai dați echipa dacă sunteți campion?”.

