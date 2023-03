Antrenorul Julian Nagelsmann, dat afară de la Bayern Munchen. Thomas Tuchel îi va lua locul / Foto - Video

Acesta era antrenorul bavarezilor din anul 2021.

Potrivit acelorași surse, Bayern Munchen s-a înțeles deja cu tehnicianul Thomas Tuchel pentru a-l înlocui pe Nagelsmann. Tuchel este fostul antrenor al marii rivale Borussia Dortmund, dar și fost câștigător de Liga Campionilor cu Chelsea Londra.

Video

???? Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern



Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m