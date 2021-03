Antrenorul Ionel Gane a plecat de la Dinamo după înfrângerea cu FC Argeș: Am făcut tot ce am putut

'Foarte greu de digerat. I-am anunţat şi pe băieţi, a fost ultimul meci. Eu mă opresc aici, le-am mulţumit pentru toate momentele bune pe care le-am avut împreună. E nevoie de o schimbare. N-am ce să le reproşez la meciul de azi. Am încercat în permanenţă, am dominat mult Argeşul, dar ne-a lipsit golul doi. În acest moment erau mai importante punctele. A fost ultimul meci pentru mine, a declarat Gane la Digi Sport.

Am luat decizia imediat după meci, le-am spus băieţilor în vestiar. Dacă am fi câştigat, da, aş fi rămas. Era un moment important pentru noi, dar cred că e nevoie de o schimbare. Eu am făcut tot ce am putut, dar, în ultimul timp, rezultatele ne-au lipsit, a mai spus tehnicianul. Suporterii au dreptate atunci când echipa nu merge. Tot ei m-au rugat în iarnă să rămân. Acum ştiu că au fost supăraţi. Încă n-am vorbit cu cei din DDB, dar voi vorbi', a mai declarat Jerry Gane.

FC Argeş a învins-o pe FC Dinamo cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, la Bucureşti, în ultimul meci din etapa a 27-a a Ligii I de fotbal. Dinamo, care e semifinalistă în Cupa României, a ajuns la şapte etape consecutive fără victorie (două egaluri, cinci eşecuri) şi va evolua sigur în play-out. Ionel Tersinio Gane, care a început sezonul ca secundul lui Cosmin Contra, a preluat echipa chiar înaintea meciului tur cu FC Argeş (câştigat cu 1-0 la Piteşti, pe 4 decembrie), în etapa a 12-a. El încheie cu un bilanţ de 16 meciuri în Liga I, 5 victorii, 3 egaluri şi 8 eşecuri.