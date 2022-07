Antena 1, anunț oficial despre emisiunea lui Răzvan Simion și Dani Oțil

Începând din 24 iulie, duminică, de la ora 09.00, şi de luni până vineri, de la ora 08:00, gașca celui mai urmărit matinal din România, Super Neatza cu Răzvan și Dani, va spune „Neatza!” de la malul mării, din staţiunea Olimp. Concursuri, muzică în aer liber, multe jocuri, invitaţi unul şi unul şi transmisiuni spectaculoase din toate colţurile ţării vor face ca diminețile telespectatorilor să fie cu totul și cu totul speciale alături de gaşca matinalului de la Antena 1.

„Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul Super Neatza în atmosferă de vacanţă, pe plaja din Olimp, alături de cei mai în vogă artişti ai momentului. Invităm telespectatorii să ne bem cafeaua împreună, iar pentru cei care sunt la mare în această perioadă, ar fi o mare bucurie să ne putem întâlni!”, a declarat Răzvan, în vreme ce Dani a completat: „După atât timp în care, din motive prea bine cunoscute, nu am mai reuşit această relocare, ne-o doream cu toţii. Pentru că trebuie să recunoaştem, altfel spui Neatza! de pe malul mării! Abia aşteptăm să vedem refăcută plaja din Olimp - o locaţie celebră dintr-un film celebru românesc – Nea Mărin miliardar şi să aducem atmosfera de vacanţă în casele telespectatorilor. Iar pentru mine este prima ieşire de-adevăratelea pentru mai mult de o zi, alături de bebeluş, aşa că va fi cu dublă emoţie!”.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic, au facut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.

Citește și...

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția, printre vedetele de la America Express

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conquistadorilor. Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela, sunt vedetele ce pornesc pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Cătălin Scărlătescu a spus: „Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

