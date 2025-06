ANRE a emis autorizația pentru unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

Este un proiect deținut de compania portugheză Greenvolt, prin Țăndărei Solar, și va beneficia de schema Contractelor pentru Diferență (CfD), pe care Ministerul Energiei a lansat-o anul trecut.



„Proiectul este printre primele calificate în schema CfD, ceea ce înseamnă că are finanțarea asigurată și se va face, cu garantarea pentru 15 ani a prețului de vânzare a energiei electrice produse. Asta înseamnă locuri de muncă în construcție și operare, taxe locale, venituri în economie și, nu în ultimul rând, energie curată și ieftină produsă aici, în România”, a scris ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.



Acesta consideră că proiectul poate fi un magnet pentru dezvoltare economică, într-un județ unde este mare nevoie.



Sebastian Burduja a reamintit că România are în prezent circa 3.100 MW instalați în eolian.



„Schema CfD este, fără exagerare, una dintre cele mai importante politici publice din energie din ultimii 30 de ani și ea va continua și în următorii ani. Și, în ciuda 'corului de bocitoare', care ne-a criticat dur pentru această inițiativă, am demonstrat că putem avea licitații competitive. Și am îndeplinit și un jalon esențial din PNRR. Acesta ar trebui să fie sensul real al tranziției energetice: să producem mai multă energie curată aici, să o producem ieftin, să fie vândută la prețuri accesibile pentru români și companii și să o transformăm și în sursă de dezvoltare economică pentru România”, a precizat ministrul Energiei.

