Andrei Caramitru cere învierea lui Nicușor Dan: ”Buzăul e la ani lumină de București și de PMB. Acolo la Ciolacu. FACEȚI NAIBII CEVA!”

Centrul municipiului Buzău va arăta complet diferit în maximum doi ani. Primarul Constantin Toma (PSD) a venit cu un proiect senzațional de regenerare a centrului, pe fonduri europene. Andrei Caramitru a spus că Buzăul este la ani lumină de București și de Primăria Capitalei condusă de Nicușor Dan.

”Orașul Buzău, acolo la Ciolacu. Are un proiect senzațional de regenerare a centrului, pe fonduri europene. Care a primit și un mare premiu de urbanism european.



Deci Buzău e la ani lumina fraților de Bucuresti și de PMB. Bravo, am înfrânt. Va spun sincer - e cel mai mare eșec posibil la care asistam cu administrația asta locală pentru care ne-am chinuit și pentru care am făcut campanie electorală. Mare rușine sa le fie.



Sincer - e nevoie de o intervenție a liderilor coaliției și a primarilor de sector. Faceți naibii ceva. Sa coordoneze Orban ca el și-a asumat soluția asta. Scrieți voi proiecte între voi și le votati prin consiliu dacă dl primar nu face nimic și nu Răspunde la telefon”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Buzăul, mai tare ca Parisul

Municipiul Buzău a câştigat, miercuri seară, titlul de "Cel mai bun brand de oraş din Europa", devansând Parisul în finală, în cadrul Galei "Transform Awards" desfăşurată la Londra, a anunţat primarul Constantin Toma.



"Cel mai bun brand de oraş din Europa a revenit azi noapte Buzăului, în cea mai importantă competiţie de branduri din lume 'Transform Awards', ţinută la Londra! Am învins în finală Parisul, ceea ce este incredibil!", a scris joi primarul Toma, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a ţinut să mulţumească tânărului ieşean Adrian Mironescu, creatorul brandului "Buzău - oraş deschis". Edilul a adăugat că acest premiu "lansează Buzăul pe mapamond".

"Este o zi istorică (...) Este un moment extraordinar care, iată, lansează Buzăul şi pe mapamond (...) Am început cu această idee, de a avea un brand de oraş, iar la competiţia din 2018 a câştigat un tânăr, Adrian Mironescu din Iaşi, care a lucrat împreună cu noi pentru a defini un brand - Buzău oraş deschis. Buzău oraş deschis viitorului, Buzău oraş deschis educaţiei, Buzău oraş deschis culturii, Buzău oraş deschis sportului, Buzău oraş deschis dezvoltării. Ne-am angajat pe un drum care să ducă Buzăul cât mai sus şi iată că sunt etape care se împlinesc (...) Este, într-adevăr, un moment extraordinar, pentru că, iată, ne aşează acolo undeva foarte sus şi lumea începe să ştie de noi, şi din România, dar mai ales din străinătate. Vă mulţumesc foarte mult pentru încredere. Un brand mare se face cu toţi buzoienii, pentru că fiecare aţi contribuit în felul dumneavoastră (...) Iată-ne câştigători ai medaliei de aur, este o realizare extraordinară, iar acest eveniment mă determină şi mai mult să continuăm pe drumul pe care a apucat-o Buzăul, pentru că am credinţa că este un drum bun", a spus primarul Constantin Toma, într-un mesaj video postat pe pagina sa de socializare.

Gala "Transform Awards" 2021 a fost organizată de publicaţia "Transform Magazine", iar municipiul Buzău, care a participat la concurs cu logo-ul " Buzău oraş deschis", a fost nominalizat în finală, alături de capitala Franţei, Paris.