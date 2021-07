Andreea Raicu, primele declarații despre sarcină. Măruță a dat-o de gol: Vrei să naști la TV?

Andreea Raicu a fost recent în vacanță în Grecia, acolo unde s-a bronzat și s-a distrat, dar a avut timp și de meditație.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, vedeta a venit cu multă energie pozitivă, iar prezentatorul a observat asta imediat și a intrat în discuții delicate cu vedeta și a încercat să scoată de la ea cât mai multe detalii despre viața ei personală.

Andreea Raicu, primele declarații despre sarcină

Andreea Raicu pare mai fericită ca niciodată și chiar dacă Măruță a încercat să afle cât mai multe despre povestea de dragoste pe care o trăiește, vedeta a preferat să țină totul pentru ea.

Cu toate acestea, prezentatorul i-a spus Andreei că a observat ceva, iar ea i-a întins mâna, spunând "ăsta?", făcând referire la un inel.

Discuțiile au ajuns apoi la sarcină, după ce Cătălin Măruță a insinuat că Andreea Raicu este gravidă.

Vrei să naști la TV?

Fără să confirme sau să infirme, Andreea a spus că și dacă ar fi să fie gravidă și să fi conceput copilul în Grecia, nu ar ști momentan.

Cătălin Măruță: Ai ceva să ne zici?

Andreea Raicu: Întreabă-mă!

Cătălin Măruță: Păi dacă te întrebi zici că îți pun mereu aceleași întrebări și te eschivezi.

Andreea Raicu: Deci dacă am fost în Grecia și am rămas însărcinată acolo, ar avea două săptămâni, deci nici eu n-aș ști.

Cătălin Măruță: Eu cred că ai fi o mămică minunată.

Andreea Raicu: Cred ca da. Acum da. Am învățat ce să îi dau și ce timp să îi ofer unui copil. Pentru mine e important să îi dau copilului acea direcție. Oricum, sunt mai pregătită decât eram înainte.

Cătălin Măruță: Dar ne promiți că atunci când va fi, vei veni să povestim?

Andreea Raicu: Să nasc?

Cătălin Măruță: Vrei să naști la TV? Nu, să ne povestești când rămâi însărcinată.

Andreea Raicu: Știi care e visul meu? Visul meu este să rămân însărcinată și să nu știe nimeni până când nasc. Pentru că vreau să fie pentru mine, nu vreau să fie pentru nimeni altcineva. M-am balonat un pic, ce în vacanță nu poți să mănânci mai mult? Eu am mâncat cartofi prăjiți și altele. Poate o să am o burtică foarte mică, ca mama, care până la șase luni nu și-a dat lumea seama că este însărcinată. Sau ca Anca Serea sau Dana Rogoz.

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu niciodată

Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar faptul că toată lumea o întreba, la 30 de ani, când se mărită și când va face un copil, au adâncit acea stare.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu, la Digi 24, scrie viva.ro.

"Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață"

"Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai spus vedeta la o emisiune TV.