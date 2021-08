Andreea Marin, taxată. Gafă pe Internet: Nu te mai saturi! Penibilă, ai devenit antipatică

Andreea Marin este în atenția publicului de ani de zile și este urmărită de milioane de români. Și chiar dacă de cele mai multe ori primește doar complimente și aprecieri, în ultima perioadă "Zâna Surprizelor" a primit câteva critici.

Mai exact, fanii sunt deranjați de faptul că Andreea Marin face reclamă după reclamă la diverse firme, iar conturile sale de socializare sunt pline de asemenea postări, lucru care nu o mai face naturală ca înainte.

Recent, prezentatoarea TV a primit o serie de mesaje prin care este criticată de internauți, iar oamenii susțin că "nu se mai satură de bani" și că "a devenit antipatică".

- "Dacă aș ști că nu este doar o reclama l-aș cumpăra, deși veniturile nu-mi prea permit"

- "Deja ai devenit antipatică! Nu te mai saturi de bani!"

- "E penibilă cu aceste reclame la nesfârșit"

- "Împachetează și niște aer și fă reclamă și la asta!"

- "Îmi erai dragă și te urmăream cu plăcere. Ai devenit penibilă cu reclamele tale"

- "De câteva luni toate postările sunt reclame la ceva. Sunt dezamăgită. Sincer"

- "Altceva nu mai faci? Doar de promovarea brand-urilor te mai ocupi?"

Andreea Marin, detalii despre AVERE și SALARIU din televiziune

Recent, Andreea Marin a mărturisit că a fost nevoită să facă sacrificii pentru a-și putea cumpăra casă și mașină și a explicat că este extrem de cumpătată atunci când vine vorba de cheltuieli și nu aruncă banii pe articole vestimentare.

"Nu sunt un om pe care să îl poţi numi "cu bani", bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată. Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani", a spus Andreea Marin într-un interviu pentru Canal 33.

Andreea Marin, detalii bombă de pe vremea "Surprize, surprize": Eram îmbrăcată bine doar în emisiune

"Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget. Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune", a spus Andreea Marin, într-un alt interviu pentru revista Viva.

Andreea Marin, reacție tranșantă despre a patra casătorie

După trei mariaje eșuate, Andreea Marin a reacționat după ce s-a zvonit că s-ar pregăti să se căsătorească a patra oară și a lăsat de înțeles că nu își mai dorește și nu crede că un act ar schimba o relație, mai ales atunci când aceasta nu funcționează.

"Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt.

Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astea îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine", a declarat Andreea Marin, la Antena Stars.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt împreună de patru ani, iar partenerul ei de viață este mai tânăr cu aproape 11 ani.