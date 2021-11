Andreea Marin, burnout. ”Am ajuns să fiu luată de SMURD de pe stradă”

Andreea Marin a povestit într-un interviu recent despre momentele aglomerate din viața sa și cum a ajuns să fie luată cu ambulanța din cauza epuizării. Omul de televiziune susține că muncește mult, pe diferite proiecte, dar că îi place ceea ce face și își asumă.

”Eu sunt o fire creativă, muncesc mult. Sunt zile și nopți nedormite și asta se întâmplă dintotdeauna, nu e vreo noutate, dar nu mă obligă nimeni. În fond, nimeni nu ne obligă să facem un lucru dacă nu îl vrem cu adevărat sau nu avem o motivație să facem asta. Nu m-aș plânge… nici măcar când am căderi. Sunt perioade mai dificile, când ajungi la medic și îți spune că ești burnout. Da, chiar anul trecut mi s-a întâmplat, în timpul filmărilor pentru emisiunea „Nu există nu se poate”. Efortul prelungit, pe luni de zile, a dus la o stare de epuizare, nu făceam doar asta, bineînțeles, niciodată nu fac un singur lucru, și atunci s-a dezechilibrat balanța. Dar am ascultat de medici în momentul în care am ajuns să fiu luată de SMURD de pe stradă. Nu știu dacă a fost rău, dar a fost un semnal de alarmă”, a declarat Andreea Marin, în cadrul emisiunii „La Cină”, de la Digi 24.

Nu îi place termenul ”vedetă”

În cadrul emisiunii, Andreea Marin a vorbit și despre cum e să fii vedetă.

”Nu-mi place termenul ăsta de vedetă. Ca să fii vedetă ai nevoie de multă muncă și de multe realizări. Sunt prea puține, aș spune! În rest… sunt oameni care apar și dispar de pe micul ecran. (…) S-a schimbat mult treaba în televiziune și față de momentul în care eram un copil care abia deschidea ochii în această lume. Păi, să luăm, de pildă, ce însemna atunci un concurs pentru a ocupa un post la televiziune, cât de dificil era… Eu am dat concursuri timp de o săptămână, în fiecare zi, cu alte probe; în fața camerei, în spatele ei, eseu, limbă străină, lucruri care astăzi nu mai sunt luate în seamă. Vezi oameni care apar la TV care n-au nici în clin, nici în mânecă. Oameni care nu au cultură generală, nu vorbim despre specializare într-o anumită direcție. Lucrurile s-au schimbat foarte mult, e mult mai subțire treaba”, a mai declarat Andreea Marin.

