Andreea Esca și Ștefan Bănică Jr., surpriză de la Iulia Albu: Mesaj pentru Radu Ștefan și Alexia Eram. ”De-a dreptul fabulos!”

Iulia Albu este cunoscută pentru criticile pe care le aduce vedetelor din showbiz-ul românesc, însă de data aceasta, a decis să schimbe puțin personajele și a pus ochii pe copiii vedetelor.

De această dată fiul lui Ștefan Bănică Jr, Radu Ștefan, și fiica Andreei Esca, Alexia Eram, au fost luați în vizorul vedetei.

"Iată că nu toți copiii vedetelor trebuie să calce pe urmele părinților!", a spus Iulia Albu, care a văzut cu ochi buni aparițiile celor doi copii vedetă.

Cătălin Măruță i-a dat dreptate divei.

"Radu Ștefan Bănică va frânge foarte multe inimi. Are un look total diferit față de ce am văzut, e de-a dreptul fabulos. Dacă va explora în zona asta va fi un succes garantat.

Alexia Eram are un cont de Instagram foarte cool. A abordat și zona de modă, a apărut și pe o copertă. Este cu siguranță mai implicată în categoria de influencer, un lucru foarte bun", a completat ea.

Ce spune Iulia Albu despre Margherita, fiica Clejanilor

"Margherita a început ca o fată drăguță și muncitoare, iar ce se întâmplă acum nu e un maxim a ceea ce se poate face din punct de vedere stilistic.

Are lucruri care nu sunt extravagante, ci deocheate. Aș vedea mult mai multe de făcut", a spus Iulia Albu.