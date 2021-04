Andreea Bălan, dezvăluire despre divorțul de George Burcea. Cătălin Măruță a rămas surprins: Încet, va înțelege!

Artista a spus că și-a iertat fostul soț, că la înțeles și că a făcut toate eforturile de dragul celor două fete ale ei, Ella și Clara. Andreea Bălan a spus că fiica cea mare încă spera că tatăl ei să se întoarcă acasă și să meargă împreună într-o vacanță, ca o familie fericită.

"Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât", a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Cătălin Măruță.

"E bine să plângi"

În plus, vedeta a mai declarat că nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele ei și că plânsul o ajută de cele mai multe ori să treacă peste momentele grele, să se descarce pentru a o putea lua de la capăt a doua zi.

"Întotdeuna când sunt jos, când sunt momente în care mai plâng, au fost momente foarte nasole și mă durea tot corpul cât de mult sufeream, întotdeauna mi-am spus că și mâine e o zi, timpul vindecă durerea, timpul ștergea durerea. Chiar dacă plângi o zi, două sau o noapte e foarte bine să plângi, să te descarci", a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.