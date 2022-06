Andra, relaxată privind kilogramele în plus acumulate: Am dat jos câteva, iar le-am pus, iar le-am dat jos. Nu țin dietă

"Am dat jos câteva kilograme, iar le-am pus, iar le-am dat jos"

"Am o prietenă, la care mă duc. Stă foarte aproape de mine. După o săptămână încărcată, mă duc la ea. Îmi face tot felul de tratamente, cu sauna, tratamente corporale… E foarte greu după perioada de pandemie în care am stat acasă, am mâncat toate bunătățile. Eu sunt în proces de slăbire. Am dat jos câteva kilograme, iar le-am pus, iar le-am dat jos. Cumva Carmen mă ajută, oscilez până mă obișnuiesc. Până intru din nou în ritmul în care eram. Eu zic că e bine", a spus Andra pentru ciao.ro.

"Nu pot să zic că țin dietă. Sigur că încerc să reduc pâinea, am și niște probleme cu stomacul. Deci nu pot să mănânc lucruri care provoacă aciditate. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Dar așa cum sunt, una peste alta, important este că mă simt bine. Energia și vibe-ul este foarte bun. Am chef de muncă, sunt nerăbdătoare să ajung la concerte să le cânt oamenilor. Sunt nerăbdătoare apoi să ajung acasă la copii. Simt că e bine. Și, cumva, după toată perioada asta în care lumea a stat în casă și toți și-au dorit să fie la o petrecere, la un eveniment, oamenii chiar se bucură. Și eu sunt bucuroasă că pot să le cânt oamenilor", a spus artista.

"Am învățat să ne bucurăm de fiecare moment petrecut împreună"

Cât despre planurile de vacanță, Andra spune că "e o vară destul de încărcată, dar sigur că o să avem și vacanță. Cred că la începutul lunii august când o să termine Catalin sezonul emisiunii. Nu știm exact unde plecăm. Important este să fim împreună, să fim pe relax. Fără să ne gândim: “Stai că trebuie să ajung la concert sau la emisiune”. Abia aștept. Noi ne bucurăm de fiecare moment. Am învățat, tot prin prisma meseriei care ne-a solicitat destul de mult, să ne bucurăm de fiecare moment petrecut împreună.

Și de multe ori, indiferent că sunt cupluri care petrec foarte mult timp soțul și soția, noi preferăm să stăm cu copiii ca să recuperăm tot timpul. Și să ne creăm cele mai frumoase amintiri. Pentru că peste câțiva ani suntem siguri că vine adolescența și își vor lua zborul. Cum am făcut și noi la rândul nostru.. Am plecat de acasă și ne-am făcut viața noastră".

Artista și-a dorit mult o familie și visul i s-a îndeplinit. Andra și Cătălin Măruță au o căsnicie frumoasă și doi copii, care par că le calcă pe urme.

"Un mariaj atât de longeviv? Cred că merită acest cuvânt părinții mei sau socrii mei, bunicii noștri sau alte cupluri care au reușit să fie împreună ca în povești, până la adânci bătrâneți. Noi cred că suntem încă la început. Viața de familie ne împlinește pe amândoi, suntem foarte fericiți când petrecem timp împreună, când avem alte familii în jurul nostru. Ne-am dorit mult această familie și ne potrivim bine. De aceea sper să ajungem chiar la adânci bătrâneți unul lângă celălalt”, a spus Andra pentru VIVA.

"Viața mea acum e despre mâncare”

Recent, Andra și-a deschis sufletul în fața fanilor ei în legătură cu kilogramele în plus acumulate în timpul pandemiei"

"În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea”, spune artista în luna mai.

"Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, a mai spus ea.

