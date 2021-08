Anamaria Prodan, ieșire nervoasă, replică pentru Reghecampf: Îi luam ‘maul’! Toți am tolerat un individ…

Andrei Păunescu, CAUZA și coincidența morții lui Doru Stănculescu: Culmea, tot pe 23 august, acum NOUĂ ANI. Stupid!

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mențin primele pagini ale ziarelor din România, dar a ajuns și în presa internațională.

Anamaria Prodan îl acuză pe Laurenţiu Reghecampf că nu l-a dat în judecată pe Gigi Becali, după ce finanţatorul de la FCSB a jignit-o la TV.

"Nu e treaba mea ce hotărăşte Reghecampf", e replica prin care Prodan întăreşte ruptura de soţul ei, potrivit as.ro

Anamaria, ordin pentru Reghecampf

Gigi Becali şi Anamaria Prodan sunt în plin scandal după transferul lui Man la Parma, iar acum, impresara nu a ezitat și l-a făcut praf pe Gigi Becali, dar a transmis și un mesaj subtil în scandalul divorțului cu Laurențiu Reghecampf.

"Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător. Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam ‘maul’!

Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar! Greșeală colectivă, zic eu.

Poate ne trezim si realizăm că din glumă și plictiseală, am dat nas si forță cui? Nu e treaba mea ce hotărăște Laurenţiu, până la urmă. Dacă Becali nu are dovezi, sfatul meu este să-l dea în judecată", a spus Anamaria Prodan potrivit digisport.ro.

"A plănuit divorţuri, vorbeşte "oribil". Întrebați-l!"

Anamaria s-a mutat în Dubai, la peste 3.500 de kilometri distanţă de Laurențiu Reghecampf, încă publică o mulțime de mesaje și fotografii din trecut cu soțul ei, dar și cu ea, în ipostaze de infarct.

"Vorbiţi cu soţul meu Reghecampf! Vedeţi dacă vă confirmă "împărţeala". Întrebaţi-l cine o face, dacă are amante. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă iese sau are legături cu prostituate din Dubai, din România, din America. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă a plănuit divorţuri!

Întrebaţi-l dacă îşi înjură familia sau o vorbeşte "oribil" în oraş… dacă "a furat" banii copiilor ca să achiziţioneze case, multe maşini, bijuterii, business-uri prostituatelor. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă familia noastră a rămas pe drumuri, săracă, datorită transferurilor făcute din conturile familiei către prostituate!", a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

Becali, naș pentru Laurențiu Reghecampf? Anamaria Prodan, replică dură

Gigi Becali ar fi anunţat că este pregătit să îl năşească pe Laurenţiu Reghecampf, în situaţia în care acesta va divorţa de Anamaria Prodan şi se va căsători din nou.

Informaţia a ajuns în spaţiul public şi a venit rândul Anamariei Prodan, iar agentul s-a amuzat teribil pe seama finanţatorului de la FCSB. Cei doi se află la cuţite, după ce omul de afaceri a sărit-o din schemă la transferul lui Dennis Man la Parma.

"Nașul Gigi Becali? (n.r. râde) Divorțul și noua relație. Eternele probleme ale tuturor. Să mă anunțați când e nunta ca să vin și eu. Să-mi spuneți când anunță oficial Gigi că e naș, ca să-l felicit în felul meu unic. Orice naş își are nașul. Gigi face de râs numele lui Dumnezeu.

Pentru el, să faci rău, să bârfești și să râzi de toți, ca lașul, pe la spate, sunt motive de a merge mai departe. Ne pierdem timpul. Cât despre tot ce se vorbește despre familia mea, soțul meu, averea noastră... Este jenant și prefer să spun atât: la final o să vorbesc doar eu, căci audiența o să amuțească”, a spus Anamaria Prodan pentru aceeași sursă.