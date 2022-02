Anamaria Prodan cere ordin de restricție împotriva lui Reghecampf: Primesc ameninţări, că ne omoară în casă

Anamaria Prodan a cerut ordin de restricţie împotriva lui Laurenţiu Reghecampf. Aceasta susține că primește amenințări de la persoane apropiate de fostul său soț.

„Am cerut mandat. Nu mai are voie sa se apropie de mine sau de copii până în momentul în care nu se termină această nenorocire. Consider ca este mai bine sa stam departe unul de celalalt, pentru că primesc zeci de telefoane cu ameninţări: că ne omoară în casă. Am mai pățit nişte lucruri din astea acum câteva luni. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, cauta sa ma denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a spus Anamaria la emisiunea lui Cristi Brancu, scrie realitateasportiva.net.

Laurențiu Reghecampf, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: Mi-a spart mailul, contul de la bancă

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre căsnicia sa cu Anamaria Prodan la podcastul „Acasă la Măruță”. Acesta spune că multe din declarațiile fostei sale soții nu sunt adevărate și că nu a profitat niciodată de banii Ionelei Prodan. În plus, acesta susține că Anamaria Prodan i-a spart mailul și contul de la bancă.

„În Emirate i-am făcut un Icloud. Fiind minor, trebuia să aibă mail-ul meu. La un moment dat a spart toate plăcile, mail-ul meu, telefoanele. Am întrebat-o ce vrea să facă cu asta? Dacă stau şi le iau şi mă gândesc, zici că e regizor de film. Dacă trăia Sergiu Nicolaescu îi dădea premiu. Poţi să îţi trimiţi mail-uri. Dacă are Icloud-ul meu. Mi-a spart contul de la bancă. A scris de la mail-ul lui Bebe către bancă. A văzut tot ce am cheltuit. E mare hacker. Nu poţi să creezi aşa ceva. Nu ştiu ce face, cum face. Mă tot ameninţă. Mai mult decât a făcut ce să mai facă?”, a spus Laurențiu Reghecampf.

În plus, antrenorul susține că i-a cumpărat cadouri Anamariei Prodan cu banii câștigați de de el și că și-a construit singur cariera. Totodată, el spune că nu a profitat de banii mamei Anamariei, Ionela Prodan. Vezi mai mult AICI.

