Analiza lui Chirieac după decizia CCR. Care e singura soluție rațională

Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat modul de funcționare al Curții Constituționale și al sistemului judiciar din România și a explicat că respingerea reformei pensiilor magistraților a scos la iveală disfuncționalitățile instituțiilor.

„Aveți încă o dovadă, încă un certificat medical al putreziciunii statului român, fiindcă proiectul a fost respins de onorabila Curte Constituțională, cum s-a spus aici în studio, înainte de emisie: N-are ștampilă, n-are dosar cu șină.

Mai ales că, pentru publicul larg, CSM – că, CSM, știți ce este, este sindicatul magistraților, nu e organismul de autoreglementare, cum greșit era trecut în Constituție – dă un aviz consultativ. Deci se putea merge mai departe fără acel aviz sau putea să-l adauge la dosar, că de trei luni de zile s-a scărpinat în cap Curtea Constituțională ca să respingă acest pachet, timp în care magistrații din România, în cea mai mare parte, au fost în grevă. Au primit salariile integral, dar ei au fost în grevă, adică au amânat majoritatea dosarelor, ca să știm despre ce vorbim.

Deci, iată, și în acest domeniu, nu doar justiția este nefuncțională în țara noastră. Onorabila Curte Constituțională are mari sincope. Probabil că modul în care e numită Curtea Constituțională este profund greșit. Probabil că trebuie aleși acolo profesori din facultățile de drept, probabil că trebuie schimbată legea. Modul în care e gândită toată această structură e profund defectuos", a spus Bogdan Chirieac.

„Jos pălăria pentru decizia USR"

Bogdan Chirieac apreciază declarația lui Dominic Fritz, președintele USR, în care a vorbit despre convocarea unui referendum pentru schimbarea Constituției și desființarea pensiilor speciale.

„Trebuie să mai spun un lucru și acum o spun fără pic de ironie. Ce a spus în această după-amiază Dominic Fritz, președintele USR, mi se pare de mare bun simț: Convocarea unui referendum pentru schimbarea Constituției și desființarea definitivă a pensiilor speciale. Cred că acesta ar trebui să fie răspunsul unui stat puternic, față de ceea ce se întâmplă acum. Jos pălăria pentru decizia USR. La alt partid politic n-am văzut așa ceva", a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic susține că singura soluție rațională este organizarea unui referendum pentru desființarea completă a pensiilor speciale.

„Vă dați seama ce prejudicii economice uriașe au adus României? Nu merge! Singura propunere rațională – și vorbesc serios, nu e ironia mea caracteristică atunci când e vorba de USR – singura propunere rațională este un referendum pentru desființarea totală, completă și nerevenirea lor în planul constituțional și legal din România a pensiilor speciale", a spus Bogdan Chirieac.

România nu va evolua

Bogdan Chirieac a spus că magistrații trebuie să fie plătiți corect pentru munca lor, iar pensia trebuie să fie calculată pe contributivitate.

„Dacă unui magistrat trebuie să-i dai 10.000 de euro pe lună, dă-i 10.000 de euro, dar să știm că face serviciul societății de 10.000 de euro. Nu avem nicio problemă cu leafa... Și dă-i pensia pe contributivitate.

Vedem termenele de judecată, vedem aberațiile din deciziile judecătorilor... Un stat numit România, pe harta lumii, nu va evolua. Dacă justiția nu va deveni funcțională, România nu va evolua. Justiția este esențială. E normal să le dai banii acestor oameni cât au nevoie, să le dai ce au nevoie cât sunt în activitate.

Luați salariu mai mare atunci când vă pensionați decât atunci când sunteți în activitate? Nu vedeți aberația?", a spus Bogdan Chirieac la România TV.