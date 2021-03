Analiză: FC Barcelona este principala pretendentă la titlu, în LaLiga

Conform Marca, Atletico Madrid și Real Madrid au remizat, duminică, pe Wanda Metropolitano, iar formația lui Ronald Koeman are acum mai mari șanse de izbândă decât la începutul LaLiga din toamna anului trecut.

Fivethirtyeight.com a analizat șansele de izbândă ale celor trei granzi din Spania. FC Barcelona se află la trei puncte în urma lui Atletico, în timp ce Real Madrid este la cinci puncte în spate. Chiar dacă formația lui Diego Simeone are un meci în minus, există și o confruntare directă care ar putea încheia socotelile campionatului. 43% are șanse de izbândă Barcelona, față de 40% cât are Atletico. Real Madrid nu mai are decât 14% șanse să-și apere titlul.