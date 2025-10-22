Analiza Elenei Cristian: Ce scoate la iveală explozia din Rahova

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat lipsa responsabilității politice în cazul tragediilor care au avut loc în România și a explicat că victimelor trebuie să li se facă dreptate.

„La cazul Colectiv nu am înțeles de ce și-au dat demisia, dar cu toții am fost de acord că așa e corect în politică, că așa trebuie în politică și că trebuie să existe o responsabilitate politică.

Plecăm de la cazul Colectiv și mergem la cazul Crevedia, unde nu e niciun vinovat, unde sunt mai mulți morți, multe victime și unde nici în ziua de azi nu știm cine sunt vinovații și casele acelea nu au fost reconstruite. Cei care au avut bani și le-au făcut singuri.

Venim acum la o săptămână de la cazul Rahova și mă zgârie pe urechi ce aud. Nu există: „Îi ajutăm pe acei oameni”. Nu ai de ce să-i ajuți. Acei oameni nu și-au aruncat apartamentele în aer, nu au fumat în pat și au luat foc. Ei nu trebuie să fie ajutați, trebuie să li se facă dreptate.

La aproape o săptămână de la acea catastrofă în fiecare zi e alt vinovat. Ieri era firma care a venit, azi a fost un cablu electric care era lângă o țeavă fisurată, mâine probabil o să fie un om care trecea pe stradă și s-a uitat la țeava fisurată”, a spus Elena Cristian.

„Statul nu poate să facă aceste case și să le dea oamenilor în proprietate"

Elena Cristian a atras atenția asupra problemelor legate de ștergerea proprietarilor de la cadastru și a evidențiat necesitatea unei proceduri clare pentru transferul dreptului de proprietate.

„Înțelegem că statul nu poate să facă aceste case și să le dea oamenilor în proprietate. Eu mă întreb: În acest moment, oamenii ăștia sunt proprietari pe niște apartamente; Cum vor fi ei șterși de la cadastru, când sunt proprietari? Ce va scrie acolo când ei nu mai sunt proprietari pe aceste apartamente? Ce va scrie? Pentru că trebuie să existe o procedură prin care proprietatea mea să dispară din proprietatea mea”, a spus Elena Cristian.

Mai plătesc oamenii impozitul pe proprietate?

Întrebată dacă oamenii care au rămas fără locuințe mai plătesc impozitul pe proprietate, Elena Cristian a răspuns că aceștia vor continua să plătească, deoarece primăria nu poate să șteargă dreptul de proprietate de pe rol până la finalizarea procedurilor cadastrale necesare.

„Sigur că plătesc, cum să nu? Trebuie să iasă de pe rol. Logic că plătesc impozit. Sunt convinsă că vor plăti impozit, pentru că primăria nu poate să șteargă dreptul de proprietate de pe rol până nu există scoaterea de la cadastru, care nu e posibilă fără toate documentele”, a adăugat Elena Cristian.

De ce nu au avut asigurări

„Aud pe toată lumea: „De ce nu au avut asigurări?". Alo! Sunt asigurări facultative. Vrei, o faci; Nu vrei, nu faci. Este decizia ta. O asigurare poate să intre atunci când e ceva, inclusiv din cauza ta, dar aici un bloc nu a sărit în aer, ci a fost aruncat în aer. Hai să vedem cine l-a aruncat”, a spus Elena Cristian la România TV.