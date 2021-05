Ana Măiță, șah mat la păcatul originar: ”Să se pogoare Isus din Ceruri ca să-l bage în ședință pe Teodosie”

„Of, am încercat să scriu ceva cald, așa, o dojană tristă și mișcătoare, să nu supăr pe nimeni dar să înțep pe cine trebuie. Nu am reușit. Am obosit să fiu civilizată cu neomenoșii. Mai ales cu neomenoșii aflați în jilțuri de aur. Am născut prin vagin, așa cum a rânduit Domnul. Nu m-a durut nașterea (Șah mat la păcatul originar), dar mă doare să văd cum femeia este iarăși culpabilizată de către un bărbat aflat într-o poziție de putere pentru corpul ei, pentru procesele fiziologice prin care trece acest corp ca să dea viață”, a scris, vineri, pe Facebook, Ana Măiță.

„Eu, dacă aș fi femeie în județul Constanța, nu aș mai călca prin parohia Preasfințitului. Nu sunt credincioasă dar pe barba mea dacă nu aș vrea să se pogoare Isus din Ceruri ca să-l bage nițel în ședință”, a conchis Ana Măiță.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat la o emisiune la Radio Dobrogea, postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului, dacă nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. ÎPS Teodosie a spus că nu este discriminare, ci este vorba despre statutul bărbatului şi al femeii. „Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale“.

Acest articol reprezintă o opinie.