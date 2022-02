Ambasada Suediei la București: În orașul Södertälje, ciorile au fost învățate să adune mucuri de țigară / video

Ambasada Suediei la București, cunoscută pentru postările neobișnuite de pe Facebook, a relatat cazul orașului Södertälje, acolo unde ciorile au fost dresate să adune mucurri de țigară de pe stradă.

„Au făcut-o şi pe asta: în oraşul Södertälje, păsările au fost învăţate să adune mucuri de ţigară. Cum niciun serviciu nu e gratis, un startup suedez a creat un dispozitiv în care păsările pun mucurile de ţigară şi sunt recompensate cu o mică cantitate de mâncare.“, au scris, pe Facebook, cei de la Ambasada Suediei la București.

Măsura din Suedia reduce costurile implicate în curățarea orașului de mucuri de țigară

Günther-Hanssen estimează că metoda ar putea economisi cel puțin 75% din costurile implicate de curățarea mucurilor de țigară din oraș. Södertalje desfășoară un proiect pilot înainte de a extinde operațiunea în tot orașul. Potrivit unor studii, ciorile sunt capabile să raționeze ca un copil de șapte ani, ceea ce le face cele mai inteligente păsări pentru această meserie.

„Sunt mai ușor de dresat și există, de asemenea, șanse mai mari să învețe una de la cealaltă. În același timp, există un risc mai mic să mănânce din greșeală alte gunoaie”, spune Günther-Hanssen.

„Estimarea costului de ridicare a mucurilor de țigară este de aproximativ 0,80 coroane suedeze pe muc de țigară, unii spun chiar că se ridică la 2 coroane. Dacă ciorile adună chiștoacele, costul scade la 0,2 coroane. Economiile pentru municipalitate depind de câte mucuri de țigară adună ciorile”, adaugă el, potrivit Publika (citește continuarea AICI).

Nicușor Dan vrea să scape de ciorile din Cișmigiu și spune că a găsit o soluție

Nicușor Dan vrea să scape de ciorile din Parcul Cișmigiu, localizat în fața Primăriei pe care o conduce. Edilul local a declarat luni seara, pentru B1 TV, în emisiunea moderată de către Tudor Mușat, că a găsit soluția.

„Avem o problemă cu ciorile din Parcul Cişmigiu, oricine locuieşte în zonă şi foloseşte parcul ăsta, o vede pentru că dimineaţa este mizerie, de la ciori. Ele nu stau peste zi. Petrec noaptea în Parcul Cişmigiu. Problema asta necesită o soluţie. Problemele sunt particulare, pentru că nu doar noi avem probleme cu păsările. Noi am avut în premieră, în 2021, în bugetul local, am avut o secţiune care s-a numit bugetare participativă, în sensul că am alocat 2 milioane de lei.

Nu a decis nici primarul, nici Consiliul Local, ce se întâmplă cu acei 2 milioane de lei, am deschis un concurs pentru public, în care oricine a propus proiecte. A fost un juriu intern şi o dezbatere pe internet în care cetăţenii au putut să voteze. Şi unul dintre proiectele care a câştigat 500.000 de lei a fost proiectul ăsta, ciorile din Cişmigiu”, a declarat Nicușor Dan (citește mai mult AICI).

