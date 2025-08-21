Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie

Ambasada SUA la București face un anunț importante despre vizele pentru români.
”Începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, puteți solicita o nouă viză prin curierat.
Condițiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:
- Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei
- Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare
- Să depună cererea în țara de care aparține ca cetățean sau de reședință
- Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil.
Vă rugăm să rețineți: chiar dacă aceste condiții sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu” anunță Ambasada SUA la București.
de Val Vâlcu