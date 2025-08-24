Amalia Lică a cucerit a doua medalie din istoria gimnasticii ritmice româneşti, la Rio

Sportiva română Amalia Lică (16 ani) a cucerit medalia de argint în finala de la măciuci, duminică, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Rio de Janeiro.



Aurul a fost obţinut de germanca Darja Varfolomeev, campioana olimpică en titre la individual compus, cu 31,700 puncte, Lică a cucerit argintul cu 29,000 puncte, iar bronzul a revenit bulgăroaicei Stiliana Nikolova, cu 28,800 puncte.



România mai câştigase o singură medalie la Mondiale, în 1992 (Bruxelles), la coardă, prin Irina Deleanu, actuala o preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.



România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi - două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii româneşti. Echipa României a fost acolo, unită: Andreea Verdeş şi Cătălina Radu, luptătoare până la capăt.Diana Valeanu, stâlpul din spatele fetelor. Marinela Jipa, ochiul vigilent care nu iartă nicio greşeală. Irina Deleanu, preşedinta FRGR, motorul unei federaţii care a arătat că România nu cedează, nu renunţă şi nu se teme.Rio 2025 a fost scena unde România şi-a strigat numele cu forţă. Şi abia e începutul!, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a FRGR după medalia câştigată de Amalia Lică, conform Agerpres.

