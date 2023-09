"Am fost foarte gelos". Alin Oprea, sceptic la începutul relației cu Medana, actuala soție: Nu am crezut că va rămâne alături de un bărbat fără un ban

"M-au ajutat foarte mult abilitățile ei care m-au făcut încă de la început să o admir enorm. Mai mult decât acel viciu atât de dezbătut și exagerat, mi-a eliminat într-adevăr multe anxietăți, nesiguranțe, temeri. Pentru mine a fost foarte dificil la capitolul încredere. După ce te-ai ars o dată, ai tendința să crezi că toate femeile sunt la fel și că toate vor trăda. Această concepție este însă eronată. Nimeni nu trebuie să plătească pentru greșelile din trecutul cuiva.

În primul an am fost și foarte gelos, având în vedere experiența mea anterioară. Medana însă a avut atâta răbdare și de fiecare dată îmi răspundea la apeluri sau la mesaje și treptat am eliminat absolut orice urmă de suspiciune avută. Cred că ea este singurul om din viața mea în care am încredere totală. Cu iubirea ei și cu toată răbdarea din lume, a reușit să îmi redea încrederea de care aveam nevoie, iar azi vedeți cea mai bună variantă a lui Alin Oprea, din toată existența mea de până acum. Mă simt puternic, mă simt iubit, mă simt apreciat. Și-i sunt recunoscător soției mele, Medana, pentru toate astea, dar mai ales pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine în toți acești ani", a spus Alin Oprea pentru viva.ro.

"Nu am crezut că va rămâne alături de un bărbat fără un ban"

"Cred în predestinare, asta cu siguranță. Am fost sceptic, trebuie să recunosc. Sentimentul care m-a încercat atunci a fost frica. Eu rămăsesem fără nimic, iar Medana era și este și acum o femeie de succes și foarte bine poziționată financiar. Nu am crezut nicio secundă că va rămâne alături de un bărbat scos afară din propria lui casă și lăsat fără un ban în conturi, ajuns pe drumuri. Era și perioada pandemiei, iar eu habar nu aveam ce va urma în viața mea.

De obicei, femeile de succes vor bărbați și mai sus poziționați decât ele. Spre surprinderea și marea mea bucurie, Medana a fost de neclintit și absolut nimeni și nimic nu au putut-o determina să renunțe la mine. A crezut în mine într-un moment în care nici măcar eu nu mai credeam. Asta m-a determinat să fac tot ce îmi stă în putință să mă ridic din nou și să-i dovedesc că toate eforturile și încrederea ei în mine au meritat. Mă uit în urmă cu trei ani și sunt foarte mândru atât de ea, cât și de mine. Atunci nu mai aveam nimic, iar acum simt că am totul", a mai spus artistul.

