"Sunt bucuros că am reușit să ies din această căsnicie". Alin Oprea, despre divorțul de fosta soție: Erau niște fapte peste care nu puteam să trec. Dovezile există

"În acest moment, sunt doar bucuros pentru faptul că am reușit într-un final să ies din această căsnicie. O căsnicie, e adevărat, foarte lungă. Nu am fost foarte fericit în această căsnicie. Singurul lucru bun care a rezultat sunt cei doi copii. Am depus toate eforturile, m-am neglijat de cele mai multe ori pe mine pentru binele familiei.

Nu vreau să îmi ridic statuie, că nu e cazul. Noi am trăit în casa de la București din care, din nefericire, eu am fost eliminat deși eu am cumpărat-o. Am reușit să fac față și cheltuielilor și necesităților unei familii numeroase, deși se știe că am fost singurul din familie care a adus venituri în casă. Mi-am dorit foarte mult ca această căsnicie să fie una adevărată, bazată pe iubire, pe respect, pe recunoștiință. Poate și pentru că eu, crescând fără tată, am simțit nevoia de familie închegată, unită, să fiu un tată bun pentru copiii mei.

"Erau niște fapte peste care eu nu puteam să trec"

Dacă ar fi fost să fac pasul în afara acestei familii, l-aș fi făcut după ce ambii copii deveneau majori. Am făcut asta în 2020. Până la momentul de grație Mai 2019, am trăit foarte liniștit în această familie, pentru că nu am considerat că a intra în relația soț-soție înseamnă să te transformi în detectiv particular. Mi-am întemeiat o familie pe principii reale, astfel încât nu am urmărit niciodată ce face. Absolut întâmplător am aflat anumite lucruri de neiertat, la începutul anului 2019. Fapt care m-a determinat să am o discuție cu fosta soție. Am stabilit de comun acord ca, după ce Melissa devine majoră, să ne spunem ”La revedere”.

Erau niște fapte peste care eu nu puteam să trec. Le-am aflat doar la încep anului 2019. Sigur că a început un proces de divorț, deși ar fi fost normal între doi oameni care au stat atât timp împreună să se desfășoare la notariat. Nu s-a dorit din partea fostei soții, motiv pentru care am demarat procesul de divorț.” , a spus Alin Oprea, la Prima TV, potrivit ciao.ro.

"Dovezile există, eu sunt în posesia lor"

”Pe parcursul lui au apărut diverse acuzații de ambele părți. Eu am făcut public precizări decât o singură dată. Nu am dat nume, nu am încercat să distrug familia nimănui. Acum, faptul că, după o perioadă destul de lungă, apar oameni care vin cu detalii precise, pe undeva mă întristează – pentru că aceste lucruri poate că ar fi trebuit să rămână în zona privată. Pe de altă parte, se confirmă după atât timp că n-am vorbit vorbe.

Iată că deja sunt 3 personaje intrate în discuție, masculine, care ar fi avut anumite legături, despre care eu am aflat la vremea respectivă, pentru că nu puteam desfășura un proces de divorț fără argumente, probe, dovezi scrise, înregistrări, martori și multe altele. Deci, faptul că altcineva susține că nu sunt dovezi e o aberație. Dovezile există, eu sunt în posesia lor și procesul de divorț s-a bazat și pe aceste dovezi. Mai ales că procesul de divorț s-a încheiat într-un fel de knockout în favoarea mea, pentru că toate punctele de divorț au fost câștigate de mine! Divorțul e cu decizie definitivă și irevocabilă”, a continuat Alin Oprea.

