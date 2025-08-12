Data publicării:

Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit despre culisele luptei anticorupție din România, implicarea „binomului” SRI-Justiție, presiunile externe și modul în care s-a format un „stat al supravegherii”.

Alina Mungiu-Pippidi a vorbit despre modul în care a fost concepută și pusă în practică lupta anticorupție în România, dezvăluind atât sprijinul primit din exterior, cât și mecanismele interne care au modelat acest proces. Politologul a descris influența oficialilor europeni asupra Justiției, dar și cum acțiunile autorităților au dus, treptat, la reconstruirea unui „stat al supravegherii”.

„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare. Oricine era la putere putea să calce oamenii cu mașina”, a afirmat Pippidi în cadrul unui interviu acordat Qmagazine.

Ea a amintit cazul generalului Gabriel Oprea ca exemplu al unei acțiuni decisive: „Un moment important a fost acela când am reușit să-l dăm jos pe generalul Gabriel Oprea, din cauză că gonea cu peste 100 km/h, noaptea, cu escortă la care nu avea dreptul. A murit un băiat nevinovat”.

Potrivit acesteia, în 2009, DNA avea în vizor aproape două treimi dintre primarii de municipii reședință de județ și tot atâția șefi de Consilii Județene. „În realitate erau 100%”, a spus ea.

„Trebuia să dai și exemplu, să sperii lumea, trebuia să dai și fenomenul corupției înapoi. Unde am greșit? Judecătorii nu prea se îndemnau să condamne pe nimeni. Am fost de față la scene în care judecătorii ziceau: Domnule, pe Adrian Năstase să-l dea lumea jos la alegeri, de ce să-l condamnăm noi? E o chestie politică, nu vrem să ne băgăm!”, a relatat politologul.

Alina Mungiu-Pippidi: S-a recreat statul supravegherii, în care știi de toate despre toți

 

Această lipsă de fermitate a unor magistrați ar fi dus la concentrarea puterii în mâinile unui grup restrâns, spune Pippidi: „S-a recreat statul supravegherii, în care știi de toate despre toți, în care fiecare are o vulnerabilitate, dar alegi să-i trimiți pe câțiva la închisoare, care erau selectați în fiecare lună. Restul erau șantajați.”

Politologul susține că între anii 2009 și 2015, Bruxelles-ul a jucat un rol activ: „Veneau cei de la Bruxelles, se întâlneau cu tot plenul Curții Supreme de Justiție, le spuneau: Gata, aveți legi noi, puneți-le în practică!”.

Pippidi, despre implicarea SRI

 

În acea perioadă, afirmă ea, SRI a extins interceptările asupra judecătorilor de la toate Curțile, nu doar asupra celor suspectați de corupție, justificând acțiunea prin ideea că în instanțe se aranjau procese.

„Atunci, SRI s-a apucat să-i asculte pe toți: Curțile de Apel, Înalta Curte. Legea permitea să aibă mandate de siguranță națională, dar și mandate anticorupție. Normal ar fi fost să asculte pe mandat anticorupție pe cineva bănuit de corupție. Dar ei nu au interceptat doar în aceste rigori juridice, ci judecătorii de la toate Curțile, în ideea că acolo se aranjează procese, idee plauzibilă, dar nu trebuia făcut pe siguranță națională. În România a fost corupție existen­țială (...) Mulți dintre cei achitați au fost, de fapt, nu pentru că erau nevinovați, ci pentru că practicienii au luptat și au îngustat regulile”, a mai declarat Mungiu-Pippidi.

Ea a invocat și exemple de „procese politice”, precum cazul lui Victor Ponta, acuzat că i-ar fi cerut lui Sebastian Ghiță să plătească o masă pentru Tony Blair, sau al lui Markó Béla, anchetat pentru un avans primit de la o editură din Ungaria, într-un context politic tensionat. „Au fost câteva lucruri de felul acesta, foarte urâte”, a spus politologul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Decizie în justiție pentru Piedone
28 iul 2025, 16:16
Bărbat dat în urmărire internațională pentru furturi de 300.000 euro, reținut de polițiști pe aeroportul din Bacău
28 iul 2025, 14:57
DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație
26 iul 2025, 16:22
Schimbare de atitudine a Greciei, odată cu extrădarea lui Plahotniuc? Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
26 iul 2025, 16:22
Dosar penal după ce Plahotniuc a fost prins în Grecia cu documente ”românești”. MAI anunță că pașaportul NU era fals
25 iul 2025, 19:25
CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare
25 iul 2025, 14:17
Polițist de la vama Siret, arestat pentru trafic de droguri în colaborare cu o rețea transfrontalieră
25 iul 2025, 14:16
Justiția română se bucură de mai multă încredere decât Guvernul, Parlamentul și presa, arată un studiu european
25 iul 2025, 09:08
”Ați mai auzit așa ceva vreodată? Ferească Dumnezeu”. Diana Tache, șocată de gestul din dosarul lui Piedone: Puteau să-l sune pe Bolojan
24 iul 2025, 20:57
Un adolescent din Târgu Jiu și-a omorât bunica, fiind deja judecat pentru înjunghierea unui coleg de liceu
24 iul 2025, 19:39
TVA-ul la imobiliare crește: Cine plătește diferența și cine poate acționa în instanță
24 iul 2025, 13:07
Se închide dosarul Piedone „datorită” stenogramelor în care apare soția sa? Avocatul Toni Neacșu lămurește controversa zilei
24 iul 2025, 13:44
DNA, anunț după stenogramele din dosarul lui Piedone
24 iul 2025, 10:52
Procurorii îi interzic lui Piedone să conducă ANPC. DNA, anunțul serii: Acuzațiile oficiale
22 iul 2025, 20:59
Piedone a revenit la DNA
22 iul 2025, 17:01
Gafa lui Piedone după perchezițiile DNA
22 iul 2025, 13:26
Piedone, ridicate de DNA de pe Litoral și adus la locuința sa din Bragadiru
22 iul 2025, 08:07
Descinderi acasă la Cristian Popescu Piedone. Șeful ANPC, săltat de procurori / DNA, date oficiale
22 iul 2025, 08:03
Liberă, dar interzisă: Ce NU are voie să facă Elena Udrea. Anul când poate reveni în politică
17 iul 2025, 18:19
CCR respinge contestația lui Nicușor Dan pe legea Vexler pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei: Legea este clară și predictibilă
17 iul 2025, 14:40
Elena Udrea a fost eliberată astăzi! Decizie definitivă
17 iul 2025, 08:24
Mandatele de arestare preventivă ale mercenarilor lui Potra, prelungite. Șeful acestora, încă de negăsit
16 iul 2025, 19:35
Analiză comparativă a salariilor judecătorilor în România cu salarizarea judecătorilor din alte state ale UE
16 iul 2025, 19:00
Analiză comparativă a salariilor judecătorilor din România cu salarizarea judecătorilor din alte state ale UE
16 iul 2025, 18:28
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Toată lumea e la mare de Sfânta Maria! Cât costă o noapte de cazare în minivacanță
acum 24 de minute
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
acum 32 de minute
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
acum 39 de minute
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
acum 1 ora 4 minute
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
acum 1 ora 16 minute
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
acum 1 ora 22 minute
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
acum 1 ora 29 minute
Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
acum 6 ore 55 minute
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
acum 10 ore 45 minute
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 11 August 2025
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel