Alina Bica scapă de mandatele de executare și arestare. Decizia Curții de Apel București

Alina Bica va rămâne în Italia, după ce Curtea de Apel București a anulat, vineri, 3 octombrie, mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare, constatând că pedeapsa de patru ani a fost executată integral. Decizia este una definitivă.

Alina Bica scapă de închisoare

„În baza art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămurește întinderea și aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral și retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, în baza sentinței penale nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiție – Secția Penală. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată la data de 03.10.2025, prin punerea soluției la dispoziția procurorului și a părților”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Fosta șefă DIICOT a fost condamnată definitiv în noiembrie 2019 la patru ani de închisoare pentru favorizarea infractorului și dată în urmărire, mandatul său european de arestare fiind ulterior refuzat de autoritățile italiene.

Amintim că Alina Bica nu a efectuat nici o zi de închisoare cu executare, pedeapsa de patru ani fiind recunoscută și executată în Italia cu suspendare, conform legislației italiene.