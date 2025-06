Alimentul care oferă de două ori mai multe proteine ​​decât ouăle

Nutriționista Júlia Farré susține că există un aliment care oferă de două ori mai multe proteine decât oul și contribuie la o stare de bine: carnea de curcan. Deși ouăle sunt recunoscute pentru proteinele lor de calitate, curcanul le depășește prin conținutul ridicat de proteine și prin faptul că este bogat în triptofan - o substanță care stimulează producerea serotoninei și melatoninei, neurotransmițători ce ajută la relaxare, somn și o dispoziție mentală echilibrată, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jcomp

De ce să consumi carne de curcan

Este slabă

Carnea de curcan, mai ales pieptul, este una dintre cele mai slabe surse de carne, adică are un conținut redus de grăsimi saturate. Comparativ cu carnea de porc sau vită, curcanul are mult mai puține calorii per 100 grame și o cantitate mică de grăsimi, ceea ce îl face ideal pentru diete de slăbire sau pentru menținerea unei greutăți sănătoase.

De exemplu, pieptul de curcan fără piele conține în jur de 100-120 de calorii la 100 g, cu aproximativ 1 gram de grăsimi, în timp ce carnea de porc și vită pot avea dublu sau triplu. Grăsimile saturate din carne pot crește nivelul colesterolului LDL (colesterol „rău”), iar carnea de curcan slabă te ajută să eviți acest risc.

Este bogată în proteine

Proteinele sunt esențiale pentru corp: repară țesuturile, construiesc mușchi, produc enzime și hormoni și ajută la senzația de sațietate. Carnea de curcan este o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, care conțin toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie.

Un piept de curcan oferă aproximativ 20-25 g de proteine la 100 g, ceea ce ajută să-ți menții energia și să previi foamea între mese. De aceea, curcanul e o alegere frecventă pentru sportivi sau pentru cei care vor să slăbească fără să piardă masă musculară.

Conține vitamine și minerale importante

Carnea de curcan este o sursă bună de vitamine din complexul B, în special B3 (niacină), B6 și B12. Aceste vitamine ajută la metabolismul energetic, la funcționarea corectă a sistemului nervos și la formarea globulelor roșii.

De asemenea, curcanul conține minerale precum zincul și seleniul, care sunt antioxidanți importanți ce sprijină sistemul imunitar și protejează celulele de stresul oxidativ. Seleniul, în special, este esențial pentru sănătatea tiroidei și pentru reglarea proceselor inflamatorii.

Versatilitate în preparare

Carnea de curcan este ușor de integrat în dietă. Poți să o gătești simplu la grătar, la cuptor cu ierburi aromatice, sau să o folosești în supe, tocănițe, salate, sandwich-uri sau chiar burgeri.

Această versatilitate îți permite să nu te plictisești de aceeași mâncare și să adaptezi rețetele la sezon, preferințe sau obiectivele tale nutriționale. De exemplu, poți face o salată ușoară cu piept de curcan fiert, legume proaspete și un dressing simplu de lămâie și ulei de măsline.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News