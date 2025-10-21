€ 5.0832
|
$ 4.3742
|
 
Data publicării: 19:05 21 Oct 2025

Aliați din Orientul Mijlociu, pregătiți să intervină în Gaza, spune Trump
Autor: Elena Aurel

republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Donald Trump a declarat că aliați din Orientul Mijlociu sunt pregătiți să trimită trupe în Fâșia Gaza, dacă Hamas nu respectă încetarea focului.

Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a "chema la ordine" Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului, relatează France Presse, citată de Agerpres. 

"Un număr de acum mari aliaţi ai noştri în Orientul Mijlociu şi din zonele învecinate m-au informat în mod explicit şi ferm că ar primi favorabil ocazia, la cererea mea, de a intra în forţă în Gaza şi de a 'chema la ordine' Hamas dacă acesta va continua să se poarte necorespunzător, încălcând acordul său cu noi", a afirmat preşedintele american pe platforma Truth Social.

"Există încă speranţă că Hamas va face ceea ce trebuie. Dacă nu o va face, sfârşitul Hamas va fi Rapid, Teribil şi Brutal!", a adăugat Donald Trump, care avertizase deja luni că gruparea islamistă palestiniană va fi "eradicată" dacă nu va respecta acordul încheiat cu Israelul asupra Fâşiei Gaza.

Israelul a denunţat duminică încălcări ale armistiţiului de către Hamas - ceea ce gruparea a dezminţit - procedând la lovituri de răspuns în Gaza, soldate cu cel puţin 45 de morţi în rândul palestinienilor, conform Apărării civile din enclavă.

Este vorba de cele mai importante violenţe de la intrarea în vigoare la 10 octombrie a acordului de încetare a focului, care a permis eliberarea a 20 de ostatici israelieni în viaţă, aflaţi în captivitate în Gaza din 7 octombrie 2023, în schimbul unui număr de deţinuţi palestinieni.

În cadrul acestui acord, Hamas trebuia, de asemenea, să returneze până la 13 octombrie cele 28 de corpuri ale ostaticilor morţi în Gaza. Gruparea palestiniană a returnat până în prezent corpurile a 13 ostatici şi a anunţat marţi că va returna alte două în cursul serii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
hamas
orientul mijlociu
fasia gaza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bolojan, pensiile magistraților și alegerile din București. Dezbatem totul la Miercurea Neagră!
Publicat acum 15 minute
Își face ANPC treaba sau doar ridică din umeri la problemele consumatorilor? Românii își spun experiențele pe Reddit
Publicat acum 16 minute
Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?! Informații de ultimă oră de la Casa Albă!
Publicat acum 34 minute
Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie
Publicat acum 35 minute
Care e legătura dintre Sarkozy și Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 23 ore si 33 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close