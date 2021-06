Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret. Cine este soțul ei: Ne-am cunoscut acum câteva luni

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret, iar dezvăluirea a fost făcută cu ajutorul unei fotografii publicate pe pagina de Instagram a artistei.

Cântăreața a luat prin surprindere pe toată lumea și a spus cum a decurs căsătoria cu Emanuel.

"Am fost doar noi, familia, nașii și atât. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim", a spus cântăreața, într-un interviu pentru revista VIVA.

Cine este soțul Alexandrei Stan

Imediat ce a publicat imaginile de la nuntă, întrebările despre soțul ei au început să curgă pe rețelele de socializare, iar artista nu și-a ținut urmăritorii în suspans și le-a dezvăluit rapid totul despre identitatea bărbatului și cum s-au cunoscut.

"Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social.

Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri.

Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât. Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta", a mai spus Alexandra Stan.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alexandra Stan (@alexandrastan)