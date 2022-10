Alertă la Roșia Montană. Ponta: "Unde-s protestatarii de mediu? Nu-i mai doare nici în cot!"

Victor Ponta spune că lacurile contaminate de la Roșia Montană. au fost abandonate sub presiunea protestatarilor. Acum, sute de locuitori au fost evacuați din cauza unei probleme la barajul lacului de acumulare.

"Erau niste protestatari care “Salvau Rosia Montana” pana in 2014 ; pe urma nu i-a mai durut nici in cot de viata oamenilor de acolo , nici de faptul ca lacurile contaminate in urma cu zeci de ani si abandonate asa sub presiune “protestatarilor de mediu” reprezinta un pericol urias pentru intreaga natura din zona si pentru viata oamenilor. Parca si Dl Presedinte Iohannis “salva Rosia Montana” in Campania din 2014 alaturi de intregul PNL . Acum iar o sa imi ceara mie demisia - dar poate fac totusi si ceva concret !" a transmis Victor Ponta.

Este alertă la Roșia Montană. Localitatea a fost evacuată. Au fost emise patru mesaje RO-ALERT

Patru mesaje RO-ALERT au fost transmise populaţiei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a fost semnalată o avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare.



Potrivit ISU Alba, pe parcursul nopţii, 268 de persoane (aflate în zone cu potenţial risc) au fost informate asupra măsurii de evacuare preventivă. Anunţarea acestora a fost făcută prin emiterea a patru mesaje RO-ALERT, concomitent cu anunţarea fizică de către echipaje mixte formate din pompieri, poliţişti, jandarmi şi reprezentanţi ai administraţiei locale, care au explicat populaţiei importanţa evacuării preventive.



"În urma acestui demers, 70 de persoane s-au autoevacuat la rude în localităţile limitrofe, 14 persoane au fost evacuate cu mijloace şi în spaţii asigurate de autorităţile locale (oraşele Abrud şi Cîmpeni), iar restul persoanelor au refuzat evacuarea", a precizat sursa citată.



În prezent, se lucrează cu utilaje de mare capacitate (buldozere şi vole) pentru crearea unui drum de acces necesar autospecialelor de intervenţie, având în vedere că drumul este impracticabil până la baraj.



În zonă au fost dislocate 6 motopompe de mare capacitate, fiecare având posibilitatea de evacuare de 10.000 l/min.



Concomitent, un expert care a întocmit documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei de funcţionare a barajului vizat, împreună cu alţi specialişti ai SGA, expertizează avaria pentru stabilirea cu exactitate a riscurilor şi a metodelor de urmat pentru reducerea acestora.

Forțe dislocate la Roșia Montană





Conform ISU Alba, în total, la această misiune au fost angrenate următoarele forţe şi mijloace: de la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - 71 de militari, două camioane cu două motopompe, două microbuze, opt autoturisme, două autospeciale de intervenţie (pentru gestionarea situaţiei, ISU Alba a alertat întregul personal operativ); a fost dispusă trimiterea în zona afectată a încă 4 motopompe de mare capacitate de la ISU Hunedoara, ISU Mureş, ISU Cluj şi ISU Bihor; de la IIJ Alba sunt 60 de jandarmi cu 15 auto, iar de la IPJ - 16 poliţişti cu 7 auto.



Duminică dimineaţa, de la ora 6,00, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a ajuns la faţa locului, având o şedinţă de lucru cu reprezentanţii tuturor instituţiilor şi operatorilor economici implicaţi în această misiune.



Centrul Judeţean Alba de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei a fost activat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce primarul comunei Roşia Montană a sunat la 112 şi a semnalat o avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare.



"Ca urmare a informării primite prin apel 112 de la primarul comunei Roşia Montană, prin care ni s-a semnalat o avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare, au fost dispuse până în aceste momente, următoarele măsuri: a fost convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Roşia Montană; s-a întrunit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba; s-a activat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei", a anunţat ISU Alba.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News