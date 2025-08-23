Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud

Tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud escaladează după ce Seulul a tras focuri de avertizare asupra unor soldați nord-coreeni care au traversat temporar granița.

La începutul acestei săptămâni, granița puternic fortificată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord a fost traversată pentru scurt timp de soldați nord-coreeni, ceea ce a determinat armata sud-coreeană să tragă focuri de avertizare, a anunțat Seulul sâmbătă. Incidentul a stârnit reacții puternice din partea Phenianului, care a denunțat acțiunea ca fiind o „provocare deliberată” ce riscă să escaladeze tensiunile într-o manieră „incontrolabilă”.

Noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung, a declarat că vrea să construiască relații mai apropiate cu Nordul înarmat nuclear și să întărească „încrederea militară”, însă Phenianul a afirmat că nu are niciun interes în a îmbunătăți legăturile cu Seulul.

Potrivit armatei sud-coreene, mai mulți soldați nord-coreeni au pătruns marți în Zona Demilitarizată (DMZ), o zonă intens minată care separă cele două țări. În urma acestui eveniment, „armata a tras focuri de avertizare”, se arată în comunicatul Statului Major Comun din Seul, care precizează că „soldații nord-coreeni s-au întors apoi la nord” de granița de facto.

"Provocare premeditată și deliberată"

Mass-media de stat nord-coreeană a transmis că incidentul s-a petrecut în timp ce soldații lor lucrau pentru sigilarea permanentă a frontierei, citând declarațiile locotenent-generalului Ko Jong Chol. Acesta a calificat evenimentul drept o „provocare premeditată și deliberată” și a acuzat armata sud-coreeană că a tras cu mitraliera mai mult de 10 focuri de avertizare către trupele nord-coreene, conform Agenției Oficiale Coreene de Știri (KCNA).

Ko a subliniat că situația constituie „un preludiu foarte serios care ar putea duce inevitabil zona de frontieră sudică, unde un număr mare de forțe sunt staționate în confruntare, către o fază incontrolabilă”. Ultima confruntare majoră la graniță a avut loc la începutul lunii aprilie, când armata sud-coreeană a tras focuri de avertizare după ce aproximativ 10 soldați nord-coreeni au trecut temporar granița.

În octombrie anul trecut, armata nord-coreeană a anunțat că intenționează să închidă complet granița sudică, ca acum, trimițând un mesaj forțelor americane pentru a „preveni orice greșeală de evaluare și conflict accidental”. Ulterior, Phenianul a distrus secțiuni ale drumurilor și căilor ferate neutilizate, dar simbolic importante, care leagă Nordul de Sud. Ko a avertizat că orice interferență în eforturile de sigilare permanentă a graniței va fi întâmpinată cu riposte.

Kim, invocând exercițiile militare SUA-Seul, vorbește de "declanșarea unui război"

Relațiile dintre cele două Corei au atins sub predecesorul mai belicos al lui Lee unul dintre cele mai tensionate niveluri din ultimii ani. După alegerea sa în iunie, Lee a promis să mențină dialogul cu Nordul fără condiții prealabile, asigurând că guvernul său „va lua măsuri consecvente pentru a reduce substanțial tensiunile și a restabili încrederea”.

Chiar și așa, Coreea de Sud și Statele Unite au început luni exercițiile militare comune anuale, menite să pregătească eventuale amenințări din partea Nordului. Lee a descris aceste manevre ca „defensive” și a subliniat că nu sunt „destinate să sporească tensiunile”.

Coreea de Nord - care a atacat Sudul în 1950, declanșând războiul coreean - a fost mereu nemulțumită de astfel de exerciții, catalogându-le drept repetiții pentru o invazie. Liderul Kim a cerut recent „extinderea rapidă” a capacității nucleare nord-coreene, invocând exercițiile militare în desfășurare dintre SUA și Sud ca un factor care ar putea „declanșa un război”. Sora sa a declarat că Seulul „nu poate fi un partener diplomatic” și că Lee „nu este genul de om care să schimbe cursul istoriei”, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News