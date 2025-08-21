Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică

Kim Jong Un 'le-a transmis încurajările sale călduroase' ofițerilor și soldaților care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenția oficială KCNA.



'Avem o armată eroică', a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian.



'Arma noastră face acum ceea ce trebuie să facă și ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru', a adăugat el.



Observațiile liderului nord-coreean vin pe fondul intensificării eforturilor, până acum fără rezultat, ale președintelui american Donald Trump de a rezolva conflictul dintre Rusia și Ucraina, după ce a avut discuții foarte mediatizate cu liderii celor două țări în ultimele zile.



Dar președintele rus Vladimir Putin, care săptămâna trecută a numit trupele nord-coreene 'eroice', a evitat până acum să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții de pace.



Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a președintelui rus în această țară.



În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.



Serviciile secrete din Coreea de Sud și din țările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk în 2024, împreună cu obuze de artilerie și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.



Aproape 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși, iar mii au fost răniți în timp ce luptau pentru Rusia, conform Seulului, precizează Agerpres.

