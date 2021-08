Alertă la Capitoliu. Posibil explozibil într-o mașină de lângă clădire / FOTO+VIDEO

Departamentul de Poliție Metropolitană a blocat o stradă lângă Capitolul SUA și o clădire a Bibliotecii Congresului din Washington, joi, 19 august 2021, în timp ce forțele de ordine investighează o mașină care conține un dispozitiv explozibil.

Ofițerii au spus că au evacuat zona din jurul clădirii, care se află lângă Capitolul SUA și Curtea Supremă. Poliția Capitolului a declarat pe Twitter că ofițerii răspundeau la un dispozitiv suspect aflat într-o mașină de lângă clădire.

"Aceasta este o anchetă activă asupra amenințării cu bombe", a scris pe Twitter poliția Capitoliului. „Vă rugăm să continuați să evitați zona din jurul Bibliotecii Congresului”.

Departamentul de Poliție Metropolitană, Divizia Washington Field a Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi și Washington Field ale Biroului Federal de Investigații sunt la fața locului pentru a asista Poliția Capitolului. Primarul din Washington DC, Muriel Bowser, a declarat că a fost informată cu privire la situație și a sfătuit oamenii să evite zona.

Oamenii legii au declarat pentru Associated Press că lucrează pentru a stabili dacă dispozitivul din vehicul este un „explozibil operabil” și dacă persoana din camion, identificată ca bărbat, deținea un detonator.

Oamenii legii au declarat pentru NBC News că nu au identificat nimic în camion care seamănă cu un dispozitiv exploziv. Preocuparea se bazează pe declarațiile șoferului, care a spus că are explozibil. Oamenii legii au declarat că au fost alertați asupra situației și au răspuns la aceasta la scurt timp după ora 9 a.m.

